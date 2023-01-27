Pakistan'dan 12 milyon dolar kazanmıştı! Esra Bilgiç sırt dekoltesiyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteri sonrasında ününe ün katmıştı. Pakistan'da büyük ilgi gören oyuncu bu ülkede aldığı reklamla paraya para dememişti.

Bilgiç'in sadece bu ülkeden kazandığı para, 12 milyon doları bulmuştu. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu son olarak pozlarını paylaştı.

Tül detaylı elbisesi ve sırt dekoltesiyle pozlarını hayranlarına sunan Esra Bilgiç'e beğeni yağdı.

Güzel oyuncuyu görenler "Hem iddialı hem güzel" yorumlarında bulundu.



Bazı takipçiler ise Esra Bilgiç'i artık ekranda görmek istediğini söyledi.



