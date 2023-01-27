Selin Ciğerci'den sonra Ebru Polat da istiyor! "Tayland'dan çocuk almayı planlıyorum"

Sosyal medyada müstehcen pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen Ebru Polat son açıklamalarıyla dikkat çekti. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlat edinmesi gündemdeyken Polat da çocuk istediğini açıkladı.

Polat, 2. Sayfa'da yer alan habere göre, "Tayland'dan çocuk almayı planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım; o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız... Kıyamadım... Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum" dedi.

Ebru Polat konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Tayland'lı istiyorum. Genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri... Biz Türkler daha asabiyiz. O yüzden o taraftan bir çocuğum olsun. Doğurmak şart değil. Her annelik yaptığın senin çocuğundır. Bu sene istiyorum."

Ebru Polat'ın sözlerine sosyal medyada "Hayvan alıyor sanki ne biçim bir dil" yorumları geldi.

