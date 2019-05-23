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Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Pakistan ordu sözcüsü General Gafur, Şahin-2 füzesinin deneme atışının başarıyla yapıldığını bildirdi.

Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...

Şahin-2 füzesinin deneme atışına ilişkin sosyal medyan açıklama yapan sözcü Pakistan ordu sözcüsü General Asıf Gafur, "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre. Şahin-2, Pakistan'ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip." ifadelerini kullandı.

Ordudan yapılan açıklamada ise atışın Umman denizindeki hedefini başarıyla vurduğu, denemenin üst düzey ordu yetkililerince izlendiği ifade edildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da füzeyi üreten ve atışı başarıyla gerçekleştiren mühendis ve askerleri tebrik ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Pakistan geçen sene ve bu yılın ilk aylarında da uzun ile orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Yapılan denemelerde Şahin ve Ghauri tipi füzeler kullanılmıştı.


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pakistan uzun menzilli füze Deneme

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