Mynet Trend

Pakistanlı Bakanın 'kedi kulakları' sosyal medyayı salladı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 17.06.2019 07:41 | Son Güncelleme

Pakistan Hayber-Pahtunhva bölgesi Bilgi Bakanı Shoukat Yousufzai, Facebook üzerinden canlı yayınlanan basın toplantısı sırasında, söz konusu uygulamanın bir özelliği olan ‘kedi kulağı filtresi’ açık unutulunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Pakistanlı Bakanın 'kedi kulakları' sosyal medyayı salladı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pakistan Bilgi Bakanı Yousufzai’nin sosyal medya ekibi, Yousafzai’nin katıldığı bir basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken, söz konusu uygulamanın bir özelliği olan ‘kedi kulağı filtresi’nin açık olduğunu unuttu. Bakan Yousafzai ve diğer yetkililerin kedi kulakları filtresiyle olan görüntüleri, sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti.

695d37507bc6403d160150eb5bf4b9da

PTI Khyber Pakhtukhwa isimli Facebook sayfasından yapılan canlı yayına ilişkin görüntüler, hatanın ardından kaldırılırken, sosyal medya kullanıcıları Yousafzai ve diğer bakanların kedi kulaklarıyla olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

640xauto (1)

Kaynak: DHA

Eşsiz yolculuğu böyle izledilerEşsiz yolculuğu böyle izlediler
Çok sayıda ülkede elektrikler kesildi! İlk açıklama geldiÇok sayıda ülkede elektrikler kesildi! İlk açıklama geldi
Bir günde onlarca ölü! Bir günde onlarca ölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pakistan facebook

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Tüm teklifleri reddediyor: Benim için hazineden daha değerli

Tüm teklifleri reddediyor: Benim için hazineden daha değerli

Uzman çavuş ve eşi başlarından vurulmuş halde bulundu

Uzman çavuş ve eşi başlarından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Güney Amerika kıtasındaki birçok ülkede elektrik kesintisi

Çok sayıda ülkede elektrikler kesildi! İlk açıklama geldi

Hindistan'da sıcak hava nedeniyle 40 kişi öldü

Bir günde onlarca ölü!

Polonya'da uçak, gösteri sırasında nehre düştü

Facia anları saniye saniye kaydedildi!

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Birleşmiş Milletler: Bir günde 5 bin 400 Venezuelalı Peru'ya giriş yaptı

Venezuelalıların komşu ülkelere göçü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.