Pakistanlı kadın fenomen TikTok videosu için ormanı yaktı! "TikTok'ta rahatsız edici ve feci bir trendin parçası"

Çekeceği TikTok videosu için çekim yaptığı ormanda yangın çıkaran Pakistanlı tiktok fenomenine tepkiler çığ gibi büyüyor. Videoyu çekmek için ormanı kasıtlı bir şekilde yakan fenomene karşı dava açıldığı bildirildi. Çok sayıda çevreci de bu durumu kınadı ve ceza almasını talep etti.

VİDEO SİLİNDİ

Videoyu paylaşan içerik oluşturucu 'DollyOfficiall' isimli hesabın 11 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medya platformunun topluluk kurallarını ihlal eden klip, paylaşıldığı andan kısa bir süre sonra silindi.

"RAHATSIZ EDİCİ VE FECİ BİR TRENDİN PARÇASI"

Videoyu Twitter hesabından paylaşan 'İslamabad Yaban Hayatı' isimli derneğin Yönetim Kurulu başkanı Rina Satti, görüntülerin TikTok'ta 'rahatsız edici ve feci bir trendin parçası' olduğunu söyledi. Satti, "Takipçi arayan gençler bu sıcak ve kurak mevsimde ormanlarımızı ateşe veriyor!" dedi.

İSLAMABAD POLİSİ DAVA AÇTI

İslamabad polisi, şehrin bakımını denetleyen İslamabad Başkent Geliştirme Dairesi Müdür Yardımcısı İcazül Hassan'ın şikayeti üzerine Dolly'ye dava açtı. Pakistan gazetesi The News International tarafından elde edilen ilk bilgi raporuna göre Dolly, videoyu çekmeden önce kasıtlı olarak yangını başlatmakla suçlanıyor.

