Mynet Trend

Pakistanlı kardeşler elleri kolları bağlı 4 gün boyunca dehşeti yaşadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de çalışan Pakistanlı 2 kardeşin elleri ve ayaklarını bağlayan zanlılar, ailelerinden fidye istedi. 4 gün boyunca dehşeti yaşayan Pakistanlı kardeşler, yoldan geçen vatandaşa ıslık çalarak seslerini duyurdu. Vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen polis, Pakistanlı kardeşleri kurtardı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Pakistanlı kardeşler elleri kolları bağlı 4 gün boyunca dehşeti yaşadı

Arkadaşları tarafından bağlanarak ailelerinden para istenen Pakistanlı kardeşleri, çaldıkları ıslık sesi kurtardı. Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Pakistanlı Mehmet Hicaz Ahmad (23) ve Mehmet Bilal Ahmad (23) isimli iki kardeş mahallede bir süre önce boş bir dükkanı tutarak burada yaşamaya başladı. İşe gidip gelen Ahmad kardeşlerin yanlarında arkadaşları olduğu ileri sürülen 4 kişi daha geldi. Zanlılar, Pakistanlı iki kardeşin ellerini ve ayaklarını bağladı ve darp ederek para istedi. Pakistanlı kardeşlerin bir miktar parasını alan şüpheliler, daha sonra telefonla ailelerini arayarak para istedi.

ISLIK SESİ HAYATLARINI KURTARDI

4 gün boyunca aç bırakılan ve dehşeti yaşayan Pakistanlı kardeşler, zanlıların yanlarında olmadığı bir anda iş yerinin kırık camından ıslık çalarak yardım istedi.

Pakistanlı kardeşlerden Mehmet Hicaz, kırık olan dükkan camına çıkarak yoldan geçen bir vatandaşa ıslık çaldı. Ellerinin bağlı olduğunu gösteren Mehmet Hicaz'ı gören vatandaş ise vakit geçmeden polise haber verdi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

AW748405_02

VATANDAŞLAR YEMEK VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Pakistanlı kardeşleri kurtarırken, boş dükkanın çeşitli yerlerinde saklanan 3 kişi ile birlikte o sırada evde misafir olarak bulunduğu söylenilen 5 kişi ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bu sırada günlerdir aç susuz kalan Ahmad kardeşlere de vatandaşlar tarafından su ve yemek verilirken onlar ise ailelerini arayıp iyi olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA


40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla... 40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla...
Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirginHerkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin
Hande Erçel'den duygulandıran paylaşımHande Erçel'den duygulandıran paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pakistan Büyükçekmece

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta KKKA hastalığıyla ilgili vaka sayısının arttığı iddiasına Vali Ayhan'dan açıklama

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Hande Erçel'den duygu dolu paylaşım

Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Ankara Polatlı'daki hayvan ölümlerinin nedeni belli oldu

Polatlı'daki hayvan ölümlerinin nedeni belli oldu

Arkadaşlarıyla otururken dehşeti yaşadı!

Arkadaşlarıyla otururken dehşeti yaşadı!

Dünyaca ünlü koya sintine atığı boşaltıldığı iddia edildi

Cennet koyda isyan ettiren manzara! Büyük şok yaşadılar...

Kilosu bin liradan satılıyor! Öncelik onlarda...

Kilosu bin liradan satılıyor! Öncelik onlarda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.