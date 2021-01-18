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Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilimizdedir? Palandöken Kayak Merkezi otelleri, fiyatları

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilimizdedir? Palandöken Kayak Merkezi otelleri, fiyatları

Türkiye'de kayak deyince akla gelen ilk yerler Uludağ ve Palandöken Kayak merkezi oluyor. Uzun pistleri, gelişmiş imkanları ve donanımlı otelleriyle Palandöken, kış tatilini seven yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Ülkemiz 4 mevsimi yaşayan bir coğrafyada bulunduğu için kış turizmi konusunda da oldukça gelişmiş imkanlara sahibiz. Hemen her bölgemizde hatta Ege'de bile kayak merkezleri yer alıyor. Ama bazı yerler var ki kayak severler tercihlerini hiç değiştirmiyor. İşte Palandöken Kayak Merkezi de öyle. Müdavimleri her yıl kış aylarında soluğu Erzurum'da alıyor ve doğruca Palandöken'e çıkıyor.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Palandöken Kayak merkezi Erzurum ilinde bulunuyor. Zaten şehir Palandöken Dağı'nın eteklerine kurulduğu için kayak merkezi de şehre yakın konumda bulunuyor.

Palandöken Kayak Merkezi-Erzurum arası 7 km
Palandöken Kayak Merkezi-Erzurum havalimanı arası 18 km

Palandöken Kayak Merkezi yol tarifi için buraya tıklayın.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ

Palandöken Dağları, 70 km uzunluğunda ve 25 km genişliğinde bir alanı kaplıyor. 1993 yılında Kış Turizm Merkezi ilan edilen alan içinde; Erzurum (Hınıs) Boğazı, Konaklı ve Gez Yaylasından oluşan 3 adet kayak merkezi bulunuyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki adet pist mevcut.

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Dünyaca ünlü pistlerdeki zorluk seviyeleri de, her seviyeden kayak sporcularına hitap ediyor. Yeni kayakçılar kolay seviyedeki pistlerden faydalanırken; tecrübeli sporcular orta ve üzeri zorluktaki pistlerde kayabiliyor. Pistlerin çoğunda yapay kar sistemi bulunduğu için kesintisiz kayak keyfi yapılabiliyor. Palandöken'de 5.6 km aydınlatılmış pist ile gece kayağı yapılabiliyor. Erzurum'da kar yağışı Ekim-Kasım aylarında kendini gösteriyor. Kayak sezonu Kasım ayından itibaren başlayıp, Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Palandöken'in, kaymaya olanak sağlayan toz kar özelliği, iklimden dolayı bütün kayak sezonu boyunca devam ediyor.

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Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmet veriyor. Gondol lift ile 1000 metrelik bir tırmanışla Ejder3200'e ulaşılıyor. Palandöken'de 7 kolay, 8 orta, profesyonel (zor) ve 4 doğal pist yer alıyor. Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuluyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde ikisi olimpik 22 tane pist bulunuyor. Toplamda 28 kilometrelik pist var. En uzun olan pistte kesintisiz olarak 12 km kayabiliyorsunuz. 2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan Erzurum Palandöken kayak merkezi, New York Times Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilmiş.

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KONAKLI KAYAK MERKEZİ
Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum şehir merkezinden 17 km uzaklıkta bulunan 460 hektar arazi üzerinde bulunuyor. Kayılabilir alt noktası 2200 m, üst noktası 3185 m yükseklikte olan kayak merkezinin eğim oranlarının çeşitlilik göstermesi nedeniyle her düzeyde kayakçıya hizmet verebiliyor. Kayak merkezini kullanan sporcu ve ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik; kayak kiralama, satış, gişe hizmetleri, kafe, yemekhane, dinlenme ve servis üniteleri yer alıyor.

KANDİLLİ KAYAK MERKEZİ
Kandilli kayak merkezi, şehir merkezine 36 km uzaklıkta bulunuyor. 160 hektar arazi üzerine kurulmuş. Pistlerin rakımı 1.713- 1.767 m arasında değişiyor. Kış Oyunları Erzurum 2011'de biatlon ve kayaklı koşu müsabakaları burada yapıldı.

CURLİNG ARENA
Curling arena, Erzurum Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları için 2010 yılında yapıldı. 5 curling yarışma alanına ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip.

BUZ HOKEY SALONLARI
Kadınlar ve erkekler için yapılan iki adet salon bulunuyor. Salonlar Cemal Gürsel Spor Kompleksi içinde yer alıyor. Erkekler buz hokey salonu 3 bin kişilik oturma kapasitesine, kadınlar buz hokey salonu ise 500 kişilik oturma kapasitesine sahip.

BUZ PATENİ SALONU
Buz Pateni Salonu; Erzurum Yenişehir semtinde, toplam altı bin metrekare alan üzerine inşa edilen iki bin seyirci kapasitesi olan bir salondur. 2009 yılında hizmete giren salonda, soyunma odaları, dinlenme odaları, medikal oda, doping kontrol adası ve görevli, jüri ve teknik panel odaları bulunuyor.

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PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ'NDE NE YAPILIR?

PALANDÖKEN KÜRE RESTORAN

2700 metrede hizmet veren Küre restoran keyifli bir mola alanı. Burada dilerseniz dünya mutfağından lezzetleri, dilerseniz yöresel yemekleri bulabilirsiniz. Yemeğinizi yerken Erzurum manzarası size eşlik edecek.

PALANDÖKEN KAPSÜL KAFE

Her tarafı tamamen camla kaplı olan bu kafe hem seyirlik hem dinlenmelik güzel bir alternatif. Sıcak kahvenizi içip ısınırken, bembeyaz dağları ve kayak yapanları izleyebilirsiniz.

PALANDÖKEN GONDOL

Erzurum'a kayak için gitmediyseniz bile mutlaka Palandöken'de gondola binin ve Ejder3200'e çıkın. Hatta bunu yapmadan Erzurum'dan dönmeyin. Yazın da bazı günler gondol açık oluyor.

PALANDÖKEN BUZ TIRMANIŞ PARKURU

20 metre yüksekliğinde 150 metre enindeki ilk yapay buz tırmanış duvarı Ice Park Palandöken'de bulunuyor. Türkiye'de pistte bulunan ilk yapay buz duvarı olma özelliğiyle hem kayak yapabilir hem de tırmanabilirsiniz.

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PALANDÖKEN İNSAN SAPANI

Palandöken kayak merkezi yenilenen yüzüyle 12 ay kesintisiz hizmet veriyor. Bu yeniliklerden biri de insan sapanı. İnsan Sapanı 11 metre yukarı fırlatıp serbest düşüşe geçince adrenalin tavan yapıyor.

PALANDÖKEN DEV SALINCAK

Son yeniliklerle Palandöken'e kazandırılan şeylerden biri de dev salıncak. Macera tutkunlarının çok seveceği salıncak; metrelerce yüksekten boşuğa doğru gidiyormuş hissi veriyor.

PALANDÖKEN ZİPLİNE

Dünyanın tek kayak pisti üzerinden geçen zipline hattı da Palandöken'de bulunuyor. Bu tarz aktivitelere merakınız varsa bu farklı deneyimi yaşamanızı öneririm.

PALANDÖKEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Dev salıncak, insan sapanı kesmediyse sizi Palandöken'de yamaç paraşütüne alalım. Bembeyaz karlarla kaplı dağların üstünde süzülmek sizi fazlasıyla tatmin edecektir.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ OTELLERİ

Palandöken Kayak Merkezi bu kadar popüler bir kayak merkezi olunca bölgeye yapılan yatırımlar, tesisler de o yönde gelişmiş. Dağda konaklayabileceğiniz çok sayıda otel bulunuyor. Palandöken kayak merkezi otelleri içinde farklı bütçelere hitap eden seçenekler mevut. Sway hotel, Dedeman Palandöken Ski Lodge, Snowdora Ski Resort Hotel, Polat Erzurum Resort Hotel, Ve Hotels Palandöken, Palan Hotel tercih edebileceğiniz Palandöken kayak merkezi otelleri.

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PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ FİYATLARI 2021

2021 yılı için belirlenen Palandöken Kayak Merkezi fiyatlarını bu bölümde bulabilirsiniz.

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