Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilimizdedir? Palandöken Kayak Merkezi otelleri, fiyatları

Ülkemiz 4 mevsimi yaşayan bir coğrafyada bulunduğu için kış turizmi konusunda da oldukça gelişmiş imkanlara sahibiz. Hemen her bölgemizde hatta Ege'de bile kayak merkezleri yer alıyor. Ama bazı yerler var ki kayak severler tercihlerini hiç değiştirmiyor. İşte Palandöken Kayak Merkezi de öyle. Müdavimleri her yıl kış aylarında soluğu Erzurum'da alıyor ve doğruca Palandöken'e çıkıyor. PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ NEREDE? Palandöken Kayak merkezi Erzurum ilinde bulunuyor. Zaten şehir Palandöken Dağı'nın eteklerine kurulduğu için kayak merkezi de şehre yakın konumda bulunuyor. Palandöken Kayak Merkezi-Erzurum arası 7 km

Palandöken Kayak Merkezi-Erzurum havalimanı arası 18 km Palandöken Kayak Merkezi yol tarifi için buraya tıklayın. PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ Palandöken Dağları, 70 km uzunluğunda ve 25 km genişliğinde bir alanı kaplıyor. 1993 yılında Kış Turizm Merkezi ilan edilen alan içinde; Erzurum (Hınıs) Boğazı, Konaklı ve Gez Yaylasından oluşan 3 adet kayak merkezi bulunuyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki adet pist mevcut.

Dünyaca ünlü pistlerdeki zorluk seviyeleri de, her seviyeden kayak sporcularına hitap ediyor. Yeni kayakçılar kolay seviyedeki pistlerden faydalanırken; tecrübeli sporcular orta ve üzeri zorluktaki pistlerde kayabiliyor. Pistlerin çoğunda yapay kar sistemi bulunduğu için kesintisiz kayak keyfi yapılabiliyor. Palandöken'de 5.6 km aydınlatılmış pist ile gece kayağı yapılabiliyor. Erzurum'da kar yağışı Ekim-Kasım aylarında kendini gösteriyor. Kayak sezonu Kasım ayından itibaren başlayıp, Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Palandöken'in, kaymaya olanak sağlayan toz kar özelliği, iklimden dolayı bütün kayak sezonu boyunca devam ediyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmet veriyor. Gondol lift ile 1000 metrelik bir tırmanışla Ejder3200'e ulaşılıyor. Palandöken'de 7 kolay, 8 orta, profesyonel (zor) ve 4 doğal pist yer alıyor. Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuluyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde ikisi olimpik 22 tane pist bulunuyor. Toplamda 28 kilometrelik pist var. En uzun olan pistte kesintisiz olarak 12 km kayabiliyorsunuz. 2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan Erzurum Palandöken kayak merkezi, New York Times Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilmiş.

KONAKLI KAYAK MERKEZİ

Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum şehir merkezinden 17 km uzaklıkta bulunan 460 hektar arazi üzerinde bulunuyor. Kayılabilir alt noktası 2200 m, üst noktası 3185 m yükseklikte olan kayak merkezinin eğim oranlarının çeşitlilik göstermesi nedeniyle her düzeyde kayakçıya hizmet verebiliyor. Kayak merkezini kullanan sporcu ve ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik; kayak kiralama, satış, gişe hizmetleri, kafe, yemekhane, dinlenme ve servis üniteleri yer alıyor. KANDİLLİ KAYAK MERKEZİ

Kandilli kayak merkezi, şehir merkezine 36 km uzaklıkta bulunuyor. 160 hektar arazi üzerine kurulmuş. Pistlerin rakımı 1.713- 1.767 m arasında değişiyor. Kış Oyunları Erzurum 2011'de biatlon ve kayaklı koşu müsabakaları burada yapıldı. CURLİNG ARENA

Curling arena, Erzurum Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları için 2010 yılında yapıldı. 5 curling yarışma alanına ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip. BUZ HOKEY SALONLARI

Kadınlar ve erkekler için yapılan iki adet salon bulunuyor. Salonlar Cemal Gürsel Spor Kompleksi içinde yer alıyor. Erkekler buz hokey salonu 3 bin kişilik oturma kapasitesine, kadınlar buz hokey salonu ise 500 kişilik oturma kapasitesine sahip.

BUZ PATENİ SALONU

Buz Pateni Salonu; Erzurum Yenişehir semtinde, toplam altı bin metrekare alan üzerine inşa edilen iki bin seyirci kapasitesi olan bir salondur. 2009 yılında hizmete giren salonda, soyunma odaları, dinlenme odaları, medikal oda, doping kontrol adası ve görevli, jüri ve teknik panel odaları bulunuyor. PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ'NDE NE YAPILIR? PALANDÖKEN KÜRE RESTORAN 2700 metrede hizmet veren Küre restoran keyifli bir mola alanı. Burada dilerseniz dünya mutfağından lezzetleri, dilerseniz yöresel yemekleri bulabilirsiniz. Yemeğinizi yerken Erzurum manzarası size eşlik edecek. PALANDÖKEN KAPSÜL KAFE Her tarafı tamamen camla kaplı olan bu kafe hem seyirlik hem dinlenmelik güzel bir alternatif. Sıcak kahvenizi içip ısınırken, bembeyaz dağları ve kayak yapanları izleyebilirsiniz. PALANDÖKEN GONDOL Erzurum'a kayak için gitmediyseniz bile mutlaka Palandöken'de gondola binin ve Ejder3200'e çıkın. Hatta bunu yapmadan Erzurum'dan dönmeyin. Yazın da bazı günler gondol açık oluyor. PALANDÖKEN BUZ TIRMANIŞ PARKURU 20 metre yüksekliğinde 150 metre enindeki ilk yapay buz tırmanış duvarı Ice Park Palandöken'de bulunuyor. Türkiye'de pistte bulunan ilk yapay buz duvarı olma özelliğiyle hem kayak yapabilir hem de tırmanabilirsiniz.