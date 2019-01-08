Palu Ailesi gündemi sürüyor! Bir iğrenç iddia daha

Palu Ailesi kabusu Müge Anlı'da devam ediyor.

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı.

‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence...

Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandı.

KRİTİK TANIK CANLI YAYINDA

Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı.

Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.

Tuncer Ustael'in eski eniştesi canlı yayında kan donduran ithamlarda bulundu. Eski enişte, Tuncer'in öz kız kardeşinin üvey kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia etti. Tuncer Ustael ise iddiaları kesinlikle reddettiğini belirtti.

TUNCER USTAEL'İN ANNESİ: BENİM ONUN GİBİ BİR OĞLUM YOK

Müge Anlı'da yayına bağlanan muhabir Tuncer Ustael'in annesiyle görüştüğünü ve annesinin "Konuyla ilgili bir bilgim yok, 10 yıldan fazladır görüşmüyoruz. 'Benim Tuncer gibi bir oğlum yok' dedi" ifadelerini kullandı.