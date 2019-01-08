TREND

Palu Ailesi gündemi sürüyor! Bir iğrenç iddia daha

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 08.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Palu Ailesi dehşeti Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Palu Ailesi olayında Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı dövüp, ağaca astığını gören bir kişi canlı yayına katıldı.

Palu Ailesi kabusu Müge Anlı'da devam ediyor.

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı.

‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence...

Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandı.

KRİTİK TANIK CANLI YAYINDA

Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı.

Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.

Tuncer Ustael'in eski eniştesi canlı yayında kan donduran ithamlarda bulundu. Eski enişte, Tuncer'in öz kız kardeşinin üvey kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia etti. Tuncer Ustael ise iddiaları kesinlikle reddettiğini belirtti.

TUNCER USTAEL'İN ANNESİ: BENİM ONUN GİBİ BİR OĞLUM YOK

Müge Anlı'da yayına bağlanan muhabir Tuncer Ustael'in annesiyle görüştüğünü ve annesinin "Konuyla ilgili bir bilgim yok, 10 yıldan fazladır görüşmüyoruz. 'Benim Tuncer gibi bir oğlum yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu?Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
palu ailesi tuncer ustael

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Markette eşekli protestoya ceza!

Markette eşekli protestoya ceza!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kışın öteki yüzü!

Kışın öteki yüzü! Çocukları için sokaktalar

Kahramanmaraş'ta bulunmuştu! 'Dünyada olmayan 6 element' iddiasına açıklama

Türkiye bunu konuşuyor! 'Dünyada olmayan 6 element' açıklaması!

Çılgın fare motordan fırlayıp oto tamircilerini kaçırdı!

Çılgın fare motordan fırlayıp oto tamircilerini kaçırdı!

Türkiye şampiyonu eski milli sporcu, mazot hırsızlığından yakalandı

Türkiye şampiyonu eski milli sporcu, hırsızlıktan yakalandı

Elazığ'da karda drift yapan 3 sürücüye ağır ceza!

Kameradaki görüntü onlara pahalıya patladı!

Bu meslek hem ayakları yerden kesiyor, hem zengin ediyor!

Bu meslek hem ayakları yerden kesiyor, hem zengin ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.