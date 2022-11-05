Palyaço maskeli kadın külotu giymiş sapık dehşet saçtı! Tüm bakımevlerini tek tek gezip önlerinde mastürbasyon yaptı

Kendi aracıyla, bölgedeki birçok bakımevini gezen, genellikle bir palyaço maskesi takan ve bunu kullanmadığı zamanlarda da bir kadın külotunu başına geçirerek ortaya çıkan Whittaker, bakımevlerinin önünde çırılçıplak soyunup kendisini ifşa etmesi ve tüm çalışanların ve bakımevi sakinlerinin önünde mastürbasyon yapması üzerine tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayın ardından adamın evini arayan polisler, saldırılarında kullandığı tahmin edilen birçok kadın çamaşırı ve maske buldular. Ancak aleyhindeki ezici kanıtlara rağmen, Whittaker suçlamaları kabul etmeyi reddetti.

ALTI AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Altı adet uygunsuz teşhirden suçlu bulunan adam ve 21 Aralık'ta mahkum edilmek üzere gözaltına alındı.

