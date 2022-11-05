Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Canlı yayın sırasında yüzlerce takipçisinin gözü önünde seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı

Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Canlı yayın sırasında yüzlerce takipçisinin gözü önünde seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı

05.11.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Alielieen1” isimli bir Twitch yayıncısı sosyal medyadan platformu üzerinden açtığı canlı yayın sırasında cinsel ilişki oyuncaklarıyla mastürbasyon yaptı. Yüzlerce kişinin izlediği yayın sırasındaki hareketi nedeniyle Twitch kullanıcısının hesabı erişeme kapatıldı.

Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Canlı yayın sırasında yüzlerce takipçisinin gözü önünde seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı

“Alielieen1” isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayın sırasında cinsel ilişki oyuncaklarıyla mastürbasyon yaptığı anları paylaşınca bir anda tepkilerin odağına yerleşti. Yüzlerce kişinin izlediği yayın sonrasında Reddit’in ‘LivestreamFail’ sayfasında canlı yayına bir bağlantı paylaşıldığında ilk tepkiler geldi.

2

Reddit kullanıcısı gönderisinde, “Şu anda bir kız 5 bin izleyicinin önünde mastürbasyon yapıyorum” notunu ekledi. Ancak Dexerto, müstehcen akışı izleyen sayısının 5 bin olduğunu yalanladı ve yüzlerce kişinin bulunduğunu belirtti.

HESABI KAPATILDI

kapak1

“Alielieen1” isimli bir Twitch yayıncısının hesabı kısa süre içinde kapatıldı. Kanala erişim sağlamak isteyen kişiler, “Bu kanal Twitch’in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları’nin ihlali nedeniyle şu anda kullanılamıyor” ifadelerini görüyor.

1

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Deliğe penisi sıkışınca...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Deliğe penisi sıkışınca...

 Hastanede cinsel ilişki skandalı! Mesleğinden oldu

Hastanede cinsel ilişki skandalı! Mesleğinden oldu

 Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

 Cinsel ilişki oyuncaklarını gösterdi! “Erkeklerden daha iyi”

Cinsel ilişki oyuncaklarını gösterdi! “Erkeklerden daha iyi”

 Güpegündüz yol ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Güpegündüz yol ortasında cinsel ilişkiye girdiler!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 Kasım Cumartesi: TV yayın akışı5 Kasım Cumartesi: TV yayın akışı
Kocasını başka kadınlara kiralıyor! ''Talep öyle çok ki...''Kocasını başka kadınlara kiralıyor! ''Talep öyle çok ki...''
Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”
Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon cinsel ilişki Twitch seks oyuncağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Karılarına uyku ilacı vererek bayıltılar! Eşlerini değiştirdiler

Karılarına uyku ilacı vererek bayıltılar! Eşlerini değiştirdiler

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Sektörün en büyük penisine sahip! “İlk çekimim...”

Sektörün en büyük penisine sahip! “İlk çekimim...”

Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta! Renkli gaz çıkartarak...

Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta! Renkli gaz çıkartarak...

İlginizi Çekebilir

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Dokunduğu yere şifa veriyor: Kulak kaşıntısını, eklem ağrısını...

Dokunduğu yere şifa veriyor: Kulak kaşıntısını, eklem ağrısını...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.