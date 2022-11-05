Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Canlı yayın sırasında yüzlerce takipçisinin gözü önünde seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı

“Alielieen1” isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayın sırasında cinsel ilişki oyuncaklarıyla mastürbasyon yaptığı anları paylaşınca bir anda tepkilerin odağına yerleşti. Yüzlerce kişinin izlediği yayın sonrasında Reddit’in ‘LivestreamFail’ sayfasında canlı yayına bir bağlantı paylaşıldığında ilk tepkiler geldi.

Reddit kullanıcısı gönderisinde, “Şu anda bir kız 5 bin izleyicinin önünde mastürbasyon yapıyorum” notunu ekledi. Ancak Dexerto, müstehcen akışı izleyen sayısının 5 bin olduğunu yalanladı ve yüzlerce kişinin bulunduğunu belirtti.

HESABI KAPATILDI

“Alielieen1” isimli bir Twitch yayıncısının hesabı kısa süre içinde kapatıldı. Kanala erişim sağlamak isteyen kişiler, “Bu kanal Twitch’in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları’nin ihlali nedeniyle şu anda kullanılamıyor” ifadelerini görüyor.



