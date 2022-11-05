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Bindiği takside dehşeti yaşadı! Taksi şoförünün kendisini kaçırdığı fark eden kadın camdan atladı... Hayatını kaybetti

05.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşanan bir olay büyük bir şaşkınlık yarattı. Lidia Gabriela isimli 27 yaşındaki bir kadın taksiye bindikten bir süre sonra şoförün tarif ettiğinden başka bir yöne gittiğini fark etti. Taksi şoförünün kendisini kaçırdığını düşünen kadın araçtan inmek istedi. Şoförün kapıları kilitlemesi üzerine Lidia Gabriela isimli kadın camdan kendisini aşağıya attı.

Bindiği takside dehşeti yaşadı! Taksi şoförünün kendisini kaçırdığı fark eden kadın camdan atladı... Hayatını kaybetti

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşanan bir olay ülkede infiale neden oldu. 37 yaşındaki Lidia Gabriela isimli bir kadın taksiye bindikten kısa bir süre sonra aracın farklı bir yöne gittiğini anlayınca şüphelenerek araçtan inmek istedi. Taksi şoförünün kapıları kilitlemesi üzerine Gabriela önce telefonla ailesiyle iletişime geçti ve kaçırıldığını söyledi. Ardından ise camı açarak çevredekilerden yardım istedi.

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Polis soruşturması kapsamında görgü tanıkları aracın hızlı gittiğini belirterek kimsenin genç kadına yardımcı olamadığını söyledi. Genç kadın son olarak kendini kurtarmak için aracın camından atladı. Kaldırıma düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından taksi şoförünün bulunması için çalışmalar başladı. Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili kadın cinayeti kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Vatandaşlar ve yetkiler en kısa süre içinde taksi şoförünün cezalandırılmasını talep etti. (İHA)

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Meksika taksi kaçırma

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