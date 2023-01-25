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Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif bombası! 'Bir numaralı kızı olmam için...'

25.01.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

55 yaşındaki ABD'li yıldız Pamela Anderson, ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un geçmişte kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti.

Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif bombası! 'Bir numaralı kızı olmam için...'

31 Ocak'ta yayınlanması beklenen Pamela Anderson: Bir Aşk Hikâyesi belgeseli için gün sayan Pamela Anderson, Sylvester Stallone hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

Pamela Anderson, ''Sylvester Stallone geçmişte bana 'bir numaralı kızı' olmam için bir daire ve araba teklif etmişti'' itirafıyla çok şaşırttı. Stallone'un kendisine ''Alabileceğin en iyi teklif bu tatlım. Artık Hollywood'dasın..." dediğini de sözlerine ekledi.

Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif itirafı! Yakışıklı oyuncuyu ifşa etti

Pamela Anderson teklifi geri çevirdiğini ve aşık olmak istediğini söyledi. Konu hakkında ilk tepki Sylvester Stallone'un avukatından geldi. Ünlü oyuncunun avukatı, iddiaların uydurma ve asılsız olduğunu belirtti.

Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif itirafı! Yakışıklı oyuncuyu ifşa etti

1995 yılında eşiyle mahrem görüntüleri ifşa olan Pamela Anderson, yıllar sonra suskunluğunu bozdu. Anderson, ''Bu olay bana çocukluğumda uğradığım tecavüzü hatırlattı. İfadem alınırken çok acımasızlardı'' dedi.

Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif itirafı! Yakışıklı oyuncuyu ifşa etti


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