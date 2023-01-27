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Pamela Anderson'dan şoke eden iddia! "Jack Nicholson'ı üçlü seks yaparken gördüm"

27.01.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla her dönem gündem olmayı başaran Pamela Anderson, Variety ile yaptığı samimi bir röportajda Jack Nicholson'ın Playboy malikanesinde iki güzel kadın ile üçlü seks yaptığına tanık olduğunu iddia etti.

Pamela Anderson'dan şoke eden iddia! "Jack Nicholson'ı üçlü seks yaparken gördüm"

Pamela Anderson, Variety ile samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Bir dönem seks kasedi sızdırılan ünlü isim geçtiğimiz günlerde Sylvester Stallone'un, kendisiyle çıkması için bir Porsche teklif ettiğini iddia etmişti.

55 yaşındaki Anderson'un son iddiası daha olaydı. Ünlü isim Jack Nicholson'ı Playboy malikanesinde bastığını söyledi.

Pamela Anderson "Hepsi kıkırdıyor ve duvara yaslanmış öpüşüyordu, birbirlerinin üzerinden kayıyorlardı.... Aynayı kullanmak için yanından geçtim, dudak parlatıcımı düzeltmek için lavabonun üzerine eğildim. Bakmamaya çalıştım ama kendime engel olamadım" dedi.

Ekran Alıntısı

Pamela Anderson bahsettiği iddianın zamanına dair ise bir açıklama yapmadı.

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