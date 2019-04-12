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Pamela Anderson, Julian Assange'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’a olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu Pamela Anderson, ‘kahraman' olarak nitelendirdiği Assange'ın gözaltına alınması karşısında Ekvador’a, İngiltere’ye ve ABD’ye tepki gösterdi.

Pamela Anderson, Julian Assange'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

WikiLeaks kurucusu Assange’ın gözaltına alınmasına bir tepki de ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson’dan geldi. Assange’a olan sevgisini her fırsatta dile getiren Anderson, “Şok içindeyim. Nasıl yaparsınız?” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Anderson, hem Assange’ın sığındığı Ekvador’a hem de büyükelçiliğin bulunduğu İngiltere’ye tepki gösterdi.

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Anderson, “Şok içindeyim. Ne dediğini tam olarak duyamadım. Çok kötü görünüyordu. Nasıl yaparsın Ekvador? Nasıl yaparsın Birleşik Krallık? Elbette, siz Amerika’nın köpeğisiniz ve o aptalca Brexit saçmalığından başka yöne dikkati çekmeye ihtiyacınız var” diye yazdı.

Adını vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan ünlü oyuncu, “ABD’ye ne demeli? Başkanın bu zehirleyici korkaklığı. Bencil ve zalimsin. Şeytan, yalancı ve hırsızsınız. Siz kokuşacaksınız biz yükseleceğiz” ifadelerini kullandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, Assange’ı 2012 yılından beri bulunduğu büyükelçilik binasında gözaltına aldı.

Anderson, kişisel blogu üzerinden paylaştığı bir yazıda Assange için ‘en sevdiğim kişi' yorumunu yapmıştı. Assange’ı ‘kahraman’ olarak niteleyen oyuncu, "Onu bu yüzden seviyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange pamela anderson

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HAKLISIN PAMELA, BENCE DE O BİR KAHRAMAN. SIĞINDIĞI ADAMLAR SANIRIM AMERİKANIN KORUSUNDAN ONU TESLİM EDECEKLER.
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