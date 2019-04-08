Pamukkale'ye turist akını! Herkes o manzarayı görmek için geldi

İlkbaharla renk cümbüşü yaşanan ve çiçeklerle bezenen antik kentte ise yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğanın tadını çıkararak keyifli vakit geçirdi. Kayseri'den gelen Hamiyet Kurban, "Pamukkale'ye ilk defa geliyorum. Çok güzel buralar. Çok sevdik, herkese tavsiye ederim. Görmeye değer bir yer." diye konuştu.

İkbal Dumlu da ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, "Çok güzel bir yer burası. Çok beğeniyorum. Herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Gülsüm Yılmaz, geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ankara'dan ailesiyle Pamukkale'ye gelen Ahmet Yüce, "İlk defa geliyoruz. Ailecek Aydın'a gitmiştik, dönüşte buraya uğradık. Çok beğendik. Gelmişken daha fazla kalmak isterdik aslında. Termal suları görünce daha önce buralara gelmediğimize pişman olduk. 'Keşke buralarda biraz daha zaman geçirseydik.' diye ama olmadı. İnşallah nasip olursa tekrar gelip burada bir hafta kalmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çinli turist Hong Dan da Pamukkale'nin çok güzel olduğunu anlatarak, "Burada termal havuza girdik, sıcak su çok harika." dedi.