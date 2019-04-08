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Pamukkale'ye turist akını! Herkes o manzarayı görmek için geldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 08.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Denizli'de termal suları ve tarihi zenginliğiyle her mevsim ziyaretçi çeken 'beyaz cennet' Pamukkale'ye hafta sonunda yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, şifalı termal suyu, bu suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim turistleri ağırlıyor. Antik havuzda termal suya giren misafirler, travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yaptı, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Pamukkale'ye turist akını! Herkes o manzarayı görmek için geldi

İlkbaharla renk cümbüşü yaşanan ve çiçeklerle bezenen antik kentte ise yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğanın tadını çıkararak keyifli vakit geçirdi. Kayseri'den gelen Hamiyet Kurban, "Pamukkale'ye ilk defa geliyorum. Çok güzel buralar. Çok sevdik, herkese tavsiye ederim. Görmeye değer bir yer." diye konuştu.

İkbal Dumlu da ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, "Çok güzel bir yer burası. Çok beğeniyorum. Herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Gülsüm Yılmaz, geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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Ankara'dan ailesiyle Pamukkale'ye gelen Ahmet Yüce, "İlk defa geliyoruz. Ailecek Aydın'a gitmiştik, dönüşte buraya uğradık. Çok beğendik. Gelmişken daha fazla kalmak isterdik aslında. Termal suları görünce daha önce buralara gelmediğimize pişman olduk. 'Keşke buralarda biraz daha zaman geçirseydik.' diye ama olmadı. İnşallah nasip olursa tekrar gelip burada bir hafta kalmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çinli turist Hong Dan da Pamukkale'nin çok güzel olduğunu anlatarak, "Burada termal havuza girdik, sıcak su çok harika." dedi.

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'KONAKLAMA GÜN SAYILARINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Pamukkale'nin yılın her mevsimi ziyaretçi ağırladığını aktardı.

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Hafta sonları yerli ve yabancı misafir bakımından Pamukkale'de yoğunluk yaşandığını anlatan Şen, "Bölgemizdeki termal kaynaklar her zaman çok tercih ediliyor. Termal sularda şifa bulmak için yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Bölgemizde termal sağlık turizmiyle ilgili tesislerimiz var. Günübirlik turizmden çıkıp konaklama gün sayılarının artması için faaliyetler yürütüyoruz." diye konuştu. (AA)

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PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
Bu görsel Adana'da çekildi!Bu görsel Adana'da çekildi!
Kimse bilmiyor! Dağlar arasına gizlendilerKimse bilmiyor! Dağlar arasına gizlendiler
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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Denizli UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi

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