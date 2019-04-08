Panasonic Lumix G95 yüksek kalitede video çekebilecek

LUMIX G95 modelinin yalnızca bir yönü dikkat çekmiyor. Şirket bu sefer son derece donanımlı bir ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modelin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de; 30fps’de 4K ve 120fps’de 1080p videolar çekebilmesi. Bu sayede kısa film ve ya uzun metrajlı film çekmek isteyen amatörler için de büyük kolaylık sağlanmış olacak.

Panasonic tarafından üretilecek olan; LUMIX G95’de, 2.360k noktalı OLED vizörü kullanılacak. Ayrıca dışa doğru açılan LCD ekran 3 inç boyutunda olacak. SDXC yuvası da kullanıcıların düşünüldüğünü gösteren farklı bir detay.

Panasonic LUMIX G95, düşük geçişli bir filtreye sahip olmayan 20.3MP CMOS sensör ile de kendisine hayran bıraktırabiliyor. Ayrıca görüntü sabitleme özelliği; 5 eksene kadar da çıkabiliyor.

Ürünün bir diğer en önemli özelliği ise, gövdesinin zor koşullara dayanabilmesi. Magnezyum alaşım kullanılarak üretilen bu gövde, en zor koşullarda bile fotoğraf makinesini koruyabiliyor. Su ve toz gibi tüm etmenlere karşı son derece dayanıklı olan LUMIX G95, muhtemelen Mayıs ayında satışa sunulacak. Bu modelin hangi özelliği dikkatinizi çekti? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlere aktarabilirsiniz.

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