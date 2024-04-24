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Panathinaikos'tan Maccabi Tel Aviv maçındaki hakem kararlarına İsrail göndermeli tepki!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2024 18:02
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Turkish Airlines EuroLeague play- off mücadelesinde Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv serisi ilk maçındaki hakem kararlarına, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylar üzerinden tepkide bulundu. İşte detaylar...

Turkish Airlines EuroLeague playoff aşamasında dün start alan Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv serisinde ilk maçın ardından Panathinaikos'tan sert bir açıklama geldi.

Yunan ekibi, hakem kararlarına yönelik tepki gösterirken İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylara göndermede bulundu.

Panathinaikos'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz.

Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor.

Spor sahaları hiçbir zaman insanların yaşadığı yaraları iyileştirmek için kullanılmamalıdır ve basketbolun her zaman tüm bunlardan uzak durması gerektiği bir gerçektir.

Panathinaikos 116 yıllık, belki de birçok devletten daha uzun bir geçmişe sahip. Buna gereken saygıyı gösterin."

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