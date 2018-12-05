Pancake tarifi: Güzel bir kahvaltı keyfi için nefis pancake nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Pancake, normalde ülkemizde pişi olarak bilinen hamur işinin biraz kalıncasıdır. Sade olarak yapılan pancake ile tuzlu veya tatlı olarak eklemeler yaparak yiyebilirsiniz. Pancake yapımı esasında kolaydır. Birkaç püf noktasına dikkat ederseniz tam kıvamında, fluffy denilen pofuduk pancake yapmanız mümkün. Evinizde ilk defa deneyecekseniz videolu anlatımı ile çeşitli pancake tarifleri sizler için haberimizde. PANCAKE TARİFİ Bir hamur işi olan pancake yapımı için gerekli malzemeler; yumurta, un, kabartma tozu, toz şeker, süt ve ayçiçek yağı. Bizim kültürümüzde pişi veya krep olarak bilinene benzerdir pancake. Yapımı basit olan pancake için ufak nüanslar vardır. Tam kıvamında pancake tarifi ile yaptıktan sonra servisi isterseniz peynir, zeytin, domates, zeytin ezmesi gibi tuzlu ürünler, isterseniz çikolata, fındık ezmesi, reçel, meyve çeşitleri ile yapabilirsiniz. İşte 3-4 kişilik pancake tarifi... Malzemeler 1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı tereyağ

1 adet kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

göz kararı akçaağaç şurubu

Yapılışı Pancake hamurunu tavaya rahat dökebilmeniz için sürahi gibi bir kap işinizi kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu kap içerisine un, yumurta, tereyağı, şeker, kabartma tozu, tuz ve sütü ekledikten sonra iyice karıştırın. Sonra bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye alın. Sabah kahvaltıları için akşamdan yaparsanız sizin için daha kolay olur. Devamında tavaya bir parça tereyağı yani bir kaşık kadar koyduktan sonra üzerine hamurdan uygun miktarda parça akıtın. Üzeri gözenek gözenek olduğu zaman diğer tarafını çevirin. Bu şekilde hamur bitene kadar devam edin. Pancake üzerine en çok akçaağaç şurubu yakışır. Fakat ülkemizde büyük marketlerde ya da online sitelerde satılıyor olsa da bulmak zor olabilir. Bu yüzden yerine bal, pekmez ve reçel gibi tatlı ürünleri tercih edebilirsiniz. Önemli nokta ise üzerine döktüğünüz bu şeyin gözeneklerden içeri geçmesini beklemek... Sonrasında ise üzerine taze meyveler koyabilir, çikolata, fındık ezmesi veya pudra şekeri ile iyice tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun.

Püf Noktası Pancake hamurunuzu akşamdan yapıp dinlendirirseniz daha iyi sonuç verecektir. Şurubu dökerken ise hamurun üzerindeki gözeneklerin içine geçmesini beklemek daha lezzetli olmasını sağlar. Hamuru tavaya sıkarken aparatla yapmanız daha iyi sonuç verecektir. Pancake’in ilk koyduğunuz tarafının istediğiniz kadar kızarmasından sonra spatula ile diğer tarafını çevirin. VİDEOLU PANCAKE TARİFİ POFUDUK (FLUFFY) PANCAKE TARİFİ Malzemeler 5 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı un

1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilin

göz kararı tuz

4 adet yumurtanın beyazı

3 yemek kaşığı toz şeker (4-5 Kişilik - 15 dakika) Hazırlanışı Pofuduk pancake yapımı için ilk olarak yumurtaların sarısı ile beyazlarını ayırmakla başlayayım. Ayırdığımız sarıların üzerine toz şekeri ekleyerek iyice karıştıralım. Devamında üzerine un, vanilin, kabartma tozunu ekleyerek kıvamına kadar karıştıralım. Böylece kek hamuru elde etmiş oldu. Diğer yandan yumurtaların sarısı ile toz şeker yine karıştırılır ve krema kıvamına gelene kadar bu şekilde devam edilir. Bu karışım ile hamurlu karışım yavaşça birbirine karıştırılır. Mikser kullanmadan bu iki karışımı, homojen olacak şekilde birbirine geçmesini sağlayın.

Yağlanıp ısıtılan tava üzerine son karışımdan kepçe ile dökün fakat yaymayın. Tavanın üzerini iki dakika kadar kapatın. Sonrasında kapağı açarak üzerine bir miktar daha hamur ekleyin. Bu sırada alttakinin çok pişmemiş olmasına dikkat edin. Bu şekilde kapağı tekrar kaparak bir müddet bekleyin. Kek kıvamına geldiğinde tavadan alabilirsiniz. Servis ederken üzerine varsa akçaağaç şurubu, yoksa bal, pekmez, reçel gibi akıcı ürünler, fındık ezmesi, çikolata ekleyebilirsiniz. Ya da taze meyveler ile süsleyebilirsiniz. Tarif için aşağıdaki videodan yararlanabilirsiniz. Afiyet olsun. ÇİKOLATALI PANCAKE TARİFİ Bu zamana kadar hep sadesini yediğiniz veya yaptınız ise çikolatalı pancake tarifi ile bir değişiklik yapma zamanı gelmiş demektir. İşte gereken malzemeler ve yapılışı; Malzemeler: 2 adet yumurta akı

Bir tutam tuz

2 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı şeker

½ çay bardağı sıvıyağ

1,5 su bardağı un

160 gr eritilmiş çikolata

1 su bardağı süt Yapılışı: İlk olarak yumurtaların sarısı ile beyazını ayırıyoruz. Sonrasında yumurta akını köpürtene kadar mikser ile çırpıyoruz. Köpürdükten sonra tuz ekleyerek kar kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.

Sonrasında yumurtaların sarısı ile toz şekeri karıştırarak çırpıyoruz. Üzerine sıvıyağ, un ve eritilmiş çikolata ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Homojen bir karışım olduğu zaman üzerine yumurta akı ile yaptığımız karışımı azar azar ekliyoruz. Son olarak sütü de ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Böylece pancake hamurumuz hazırlanmış oldu. Tavaya biraz sıvıyağ ekleyip ısındıktan sonra kepçe ile pancake hamurundan koyuyoruz. Yaklaşık bir dakika ara ile alt üst ederek göz göz oluncaya kadar pişiriyoruz. Pancakeler böylece hazır. Servis için isteğinize göre taze meyve, sos, pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Havuçlu Pancake UNSUZ ŞEKERSİZ PANCAKE TARİFİ Nasıl olur demeyin. Bu tarif ile diyet yapanlar için de unsuz şekersiz pancake yapmak mümkün. İşte malzemeler ve yapılışı... Malzemeler 1 adet muz

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 damla vanilya ya da badem esansı

1 tatlı kaşığı isteğe bağlı light fıstık ezmesi (2-3 Kişilik - 20 dakika)