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Pandemi kurallarına uymayan 90 kişiye 81 bin 600 lira ceza

11.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Pandemi kurallarına uymayan 90 kişiye 81 bin 600 lira ceza

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 90 vatandaşa 81 bin 600 TL ceza kesildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor.

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 90 vatandaşa 81 bin 600 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 04 ile 10 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 23 kişiye 20 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 67 kişiye ise 60 bin 900 TL para cezası kesildi.
Son bir hafta içerisinde toplamda 90 kişiye 81 bin 600 TL para cezası uygulandı.

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