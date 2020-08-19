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Pandemi sürecinde ’evde hasta ziyareti’

İZMİR HABERLERİ  | 19.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Özel hastaneleri aratmayan kalitesiyle ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi poliklinikleri, her yıl on binlerce kişinin sağlık sorunlarına çözüm buluyor.

Özel hastaneleri aratmayan kalitesiyle ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi poliklinikleri, her yıl on binlerce kişinin sağlık sorunlarına çözüm buluyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı klinikler aracılığıyla pandemi boyunca 860 kişi evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinden faydalandı.
Evde pansumandan tansiyon ve şeker takibine, diş dolgusundan enjeksiyona kadar bir çok alanda hizmet veren Bayraklı Belediyesi, pandemi sürecinde de vatandaşları yalnız bırakmıyor. 11 Mart’tan bu yana her alanda ilçe sakinlerinin yanında olan belediye, sağlık alanındaki hizmetlerine de ara vermiyor. Bu kapsamda evde hasta ziyareti, pansuman, enjeksiyon ve hasta nakil işlerini sürdüren ekipler, 5 ayda 860 kişiye ulaştı. Evde hastaları ziyaret eden belediye doktorları, vatandaşları muayene edip tavsiyelerde bulunuyor, yönlendirme yapıyor. Ziyaretlerde gerekli pansuman ve enjeksiyon işlemleri de gerçekleştiriliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğünde dört doktor, sekiz diş hekimi, dört hemşire, iki paramedik, iki acil tıp teknisyeni, bir sağlık memuru ve dört sağlık teknikeri görev yapıyor.

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