Pandemide denize kaçan ünlülerin lüks yatlarda verdiği pozlar

Chloe Ferry, Tiffany Watson gibi ünlüler, seksi bikinileri ile lüks yatlarda poz verdi. Koronavirüs pandemisinin devam ediyor olması, yıldızların Dubai gibi yerlerde beş yıldızlı tatil yapmalarını engellemedi.

Birçok ünlü yıldız güneşin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

İşte lüks yatlarda tatil yapan şanslı yıldızların paylaştığı fotoğraflar...

Georgia Harrison Dubai’de Burj Al Arab’ın önünde bir yattan fotoğraf paylaştı.

Tiffany Watson Aralık ayında Barbados’ta bir yatta fırtınalar estirdi.

Kaz Crossley, Dubai’de bir yattan fotoğraf paylaşan ünlülerden.

Love Island güzeli Eve Gale de tekne tatilinde.

Elle Brwon güneşin tadını çıkarırken görüldü.

Love Island güzeli Stephanie Lam tatil yaptığı teknenin güvertesinde.

Francesca Allen, pahalı yatında poz verdi.

Bethany Kershaw’un turuncu bikinisi gün batımıyla uyumlu.

Love Island kazananı Amber Gill de Burj Al Arab’da poz verenlerden.

Chloe Ferry de hayranlarıyla tekneden bir fotoğraf paylaştı.





