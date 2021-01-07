MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pandemide denize kaçan ünlülerin lüks yatlarda verdiği pozlar

Pandemide denize kaçan ünlülerin lüks yatlarda verdiği pozlar

07.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pandemide denize kaçan ünlülerin lüks yatlarda verdiği pozlar

Dünyanın birçok yerinde süren karantina kısıtlamaları ünlülerin pandemide kaçtıkları lüks yatlarda poz vermesine engel olmadı. İşte verdikleri pozlarla olay olan ünlü isimler...

Chloe Ferry, Tiffany Watson gibi ünlüler, seksi bikinileri ile lüks yatlarda poz verdi. Koronavirüs pandemisinin devam ediyor olması, yıldızların Dubai gibi yerlerde beş yıldızlı tatil yapmalarını engellemedi.

Birçok ünlü yıldız güneşin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

1

İşte lüks yatlarda tatil yapan şanslı yıldızların paylaştığı fotoğraflar...

Georgia Harrison Dubai’de Burj Al Arab’ın önünde bir yattan fotoğraf paylaştı.

2

Tiffany Watson Aralık ayında Barbados’ta bir yatta fırtınalar estirdi.

3

Kaz Crossley, Dubai’de bir yattan fotoğraf paylaşan ünlülerden.

4

Love Island güzeli Eve Gale de tekne tatilinde.

5

Elle Brwon güneşin tadını çıkarırken görüldü.

6

Love Island güzeli Stephanie Lam tatil yaptığı teknenin güvertesinde.

7

Francesca Allen, pahalı yatında poz verdi.

8

Bethany Kershaw’un turuncu bikinisi gün batımıyla uyumlu.

9

Love Island kazananı Amber Gill de Burj Al Arab’da poz verenlerden.

10

Chloe Ferry de hayranlarıyla tekneden bir fotoğraf paylaştı.

11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Ayaklanınca soluğu orada aldı! Ayaklanınca soluğu orada aldı!
30 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?30 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Diğer Haberler

Survivor 2021 ne zaman başlayacak? 2021 Survivor’da kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı

Survivor ne zaman başlıyor? İşte ünlüler takımının yarışmacıları!

'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay'ın son hali

İşte 'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ının son hali

Dua Lipa ile Anwar Hadid'in sivilce operasyonu olay oldu

Kız kıza tatilden sonra sevgilisiyle plajda yakalandı! Olay anlar

Mehmet Ali Erbil ayaklanınca soluğu orada aldı! Duygulandıran paylaşım

Ayaklanınca soluğu orada aldı!

Şükriye Tutkun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Keşke benim Babam olsaymış...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Zara McDermott yeni taytlı pozuyla olay oldu! Gerçek ortaya çıktı

Bu taytlı pozundan sonra olay olmuştu! Yeni poz şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.