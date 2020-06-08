Pandispanya tarifi! ‘Sünger gibi yumuşacık olsun’ diyenler için en kolay tarif

Yumurta, un ve şeker: Sadece 3 bileşenle kolay pandispanya tarifinin nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Yumuşacık dokusuna hayran kalacaksınız.

PANDİSPANYA TARİFİ MALZEMELERİ

Pek çok lezzetli kek tarifinin bir parçası olan bu basit ama lezzetli klasik, hazırlık ve yapılışı ile toplamda 1 saatinizi alacak. Hazırsanız işte kolay pandispanya tarifinin malzemeleri.

½ bardak + 1½ yemek kaşığı (120 gram) toz şeker

Oda sıcaklığında beklemiş 4 büyük yumurta

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 su bardağı + 1 yemek kaşığı kek unu ya da normal un

PANDİSPANYA YAPILIŞI

Yumurtaların oda sıcaklığında olması gerektiğinden yumurtaları önceden buzdolabından çıkarın veya birkaç dakika ılık suda bekletin.

Fırını 180 derceye önceden ısıtın.

Pişireceğiniz fırın tepsisini veya borcamı tereyağıyla yaplayıp üzerine un serpin.

Yumurtaları, şekeri, tuzu ve limon kabuğunu bir karıştırma kabına alın.

Yumurtaları çok kabarık ve soluk sarı olana kadar çırpın (yaklaşık 15/20 dakika)

Unu yumurta karışımının üstüne bir iki kaşık yedire yedire karıştırın. Karıştırma işlemini mikserle değil alttan üste spatulayla katlayarak yapın.

Hamuru hazırladığınız fırın tepsisine dökün. Üstünü düzeltmeyin ya da tepsiyi tezgahın üzerine vurmayın, olduğu gibi bırakın.

40 dakika pişirin. Pişip pişmediğini kürdanla test edin.

Fırını kapatın ancak pastayı içeride bırakın. Fırın kapağını aralık bırakarak kekin yavaşça soğumasını bekleyin.

Pandispanyayı fırından çıkarın, 10 dakika daha soğumaya bırakın, daha sonra kenarları bir bıçakla gevşetin ve tamamen soğuması için baş aşağı bir tel ızgara üzerine çevirin.

ALTERNATİF OLARAK KAKAOLU PANDİSPANYA YAPIMI İÇİN…

Klasik pandispanyayı kakaolu hale getirmek de çok kolay. Kekin sünger dokusunu kaybetmemesi için kakaolu tarifte tereyağı da kullanacağız.

175g tuzsuz tereyağı, 175 gram pudra şekeri, 3 büyük yumurta, 50 gram kakao, 100 gram un, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1-2 çay kaşığı süt.

Tereyağı ve pudra şekerini kremsi ve açık renkli olana kadar karıştırın. Sonra 1 büyük yumurta ekleyin karıştırın. Başka bir kasede kakao, un ve tuzu karıştırıp yağlı karışıma ekleyin.

Birleştirildikten sonra, 1 büyük yumurta daha ekleyin ve un karışımının üçte birini ilave edin. Karıştırın. Sonra 1 büyük yumurta ve kalan unu ekleyin ve pürüzsüz kalın bir hamur elde edene kadar çırpın.

PANDİSPANYA PÜF NOKTALARI

Pandispanya kek hamurunuzun yeterince karıştığını test etmek için kaseyi çevirin düşmüyorsa olmuş demektir.

Pandispanya fırında pişerken ilk 30 dakika fırın kapağını açmayın. Aksi takdirde kekiniz söner.