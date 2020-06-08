Pandispanya tarifi! ‘Sünger gibi yumuşacık olsun’ diyenler için en kolay tarif

Yumurta, un ve şeker: Sadece 3 bileşenle kolay pandispanya tarifinin nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Yumuşacık dokusuna hayran kalacaksınız.
Pek çok lezzetli kek tarifinin bir parçası olan bu basit ama lezzetli klasik, hazırlık ve yapılışı ile toplamda 1 saatinizi alacak. Hazırsanız işte kolay pandispanya tarifinin malzemeleri.
Klasik pandispanyayı kakaolu hale getirmek de çok kolay. Kekin sünger dokusunu kaybetmemesi için kakaolu tarifte tereyağı da kullanacağız.
175g tuzsuz tereyağı, 175 gram pudra şekeri, 3 büyük yumurta, 50 gram kakao, 100 gram un, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1-2 çay kaşığı süt.
Tereyağı ve pudra şekerini kremsi ve açık renkli olana kadar karıştırın. Sonra 1 büyük yumurta ekleyin karıştırın. Başka bir kasede kakao, un ve tuzu karıştırıp yağlı karışıma ekleyin.
Birleştirildikten sonra, 1 büyük yumurta daha ekleyin ve un karışımının üçte birini ilave edin. Karıştırın. Sonra 1 büyük yumurta ve kalan unu ekleyin ve pürüzsüz kalın bir hamur elde edene kadar çırpın.
Pandispanya kek hamurunuzun yeterince karıştığını test etmek için kaseyi çevirin düşmüyorsa olmuş demektir.
Pandispanya fırında pişerken ilk 30 dakika fırın kapağını açmayın. Aksi takdirde kekiniz söner.
Ünlü şef Arda Türkmen pandispanya tarifinde yumurtanın sarısını ve beyazını ayrı kullanarak pandispanya keki hazırlıyor.
Kek fırından çıktığında ise bir yağlı kağıt üzerine pudra şekeri serpilmesini, pandispanyanın ters çevrilerek arasına hazırladığı ganajın sürülmesini tavsiye ediyor. Türkmen’in bu tarifi muzlu rulo pandispanya tarifi olarak geçiyor.
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