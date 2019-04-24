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Panenka penaltısını kaçıran Brendix Parra, takımdan kovuldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 24.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

Independiente de Campo Grande takımı, Copa Sudamericana'da oynanan La Equidad maçında Panenka penaltısından yararlanamayan Brendix Parra'yı kovdu.

Copa Sudamericana'da mücadele eden Paraguay ekibi Campo Grande'nin oyuncusu Brendix Parra'nın Panenka penaltısı pahalıya patladı.

Kolombiya'nın La Equidad takımına karşı oynanan maçta, Paraguay 2. lig ekibinin oyuncusu Parra, Panenka vuruşu çıkardı. Ancak kaleci Diego Novoa göğsüyle rahat bir kurtarış yaptı ve Independiente de Campo Grande elendi.

Bunun ardından kulübü Brendix Parra'yı kulüpten gönderme kararı aldı. Parra'yla ilgili kararı ABC Cardinal radyosuna açıklayan kulüp başkanı Eriberto Gamarra, "Yönetim kurulu öyle bir penaltı kullandığı için Parra'yı gönderme kararı aldı. Eğer bir sonraki tura çıksaydık, oyuncular biraz daha para alacaktı" dedi.

Venezuelalı Parra ise konuyla iilgili olarak, "Zor bir durum, ancak hayat devam ediyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Brendix Parra Independiente de Campo Grande La Equidad
 

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