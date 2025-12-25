Mynet Trend

Papa 14’üncü Leo, Vatikan'da ilk kez Noel ayini yönetti

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, ilk kez Noel ayini yönetti.

Papa 14’üncü Leo, Vatikan'da ilk kez Noel ayini yönetti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu vesilesiyle düzenlenen ayini ilk kez yönetti. Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleştirilen ayinde; kardinaller, piskoposlar, rahipler ve çok sayıda konuk hazır bulundu.

Selefi Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından 8 Mayıs'ta yapılan Konklav sürecinde seçilen Papa 14’üncü Leo, papalık döneminin ilk Noel ayinini icra etti. Ayindeki hitabında materyalizmi eleştiren Papa 14’üncü Leo, “Çarpık bir ekonomi, insanları sadece birer ticari mal gibi görmemize neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Papa 14’üncü Leo, ayrıca ayin başlamadan önce Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan ancak bazilikaya giremeyen yaklaşık 5 bin kişilik kalabalığı da dışarı çıkarak selamladı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

