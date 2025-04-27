Papa Francis'in öleceği tarih belli miydi? Futbol takımı kartındaki sayılar gündem oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ölümünün ardından komplo teorileri de ortaya çıkmaya başladı. Roma Katolik Kilisesi'nin başına geçtikten sonra memleketi Arjantin'e bir daha geri dönmeyen Papa'nın bir mesaj gönderdiğine inanılıyor.

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa'nın ölümüyle birlikte üye olduğu futbol kulübü San Lorenzo'nun üyelik kartı gündem oldu.

ÜYE NUMARASI GÜNDEMDE

CNN'in haberine göre üyelik kartındaki rakamlar Katoliklerin ruhani liderin kaderini ve ölümünü anlatıyor. Futbol takımının "88235" numaralı üyesinin öldüğünde 88 yaşında olduğuna ve Arjantin saatiyle 2.35'te yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

Papa, Kardinal Angelo Scola'nın yakında çıkacak kitabına yazdığı bir önsözde, yaşlanma ve ölme hakkında etkileyici bir mesaj bıraktı. Ölüm kavramı hakkında kullandığı, "Ölüm her şeyin sonu değil, bir şeyin başlangıcıdır." ifadeleri büyük ses getirdi.

İsviçreli bir muhafız, Francis'e maç sonuçları ve San Lorenzo'nun gidişatı hakkında bilgi vermek için masasına notlar bırakıyordu. Papa ise 1990'dan beri televizyon izlemediğini söylemişti.