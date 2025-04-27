Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Papa Francis'in öleceği tarih belli miydi? Futbol takımı kartındaki sayılar gündem oldu

Papa Francis'in felç geçirmesi ve ardından kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından üye olduğu futbol takımının kartındaki sayılar gündem oldu.

Papa Francis'in öleceği tarih belli miydi? Futbol takımı kartındaki sayılar gündem oldu
Jale Uslu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ölümünün ardından komplo teorileri de ortaya çıkmaya başladı. Roma Katolik Kilisesi'nin başına geçtikten sonra memleketi Arjantin'e bir daha geri dönmeyen Papa'nın bir mesaj gönderdiğine inanılıyor.

19867508-1200xauto

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa'nın ölümüyle birlikte üye olduğu futbol kulübü San Lorenzo'nun üyelik kartı gündem oldu.

ÜYE NUMARASI GÜNDEMDE

CNN'in haberine göre üyelik kartındaki rakamlar Katoliklerin ruhani liderin kaderini ve ölümünü anlatıyor. Futbol takımının "88235" numaralı üyesinin öldüğünde 88 yaşında olduğuna ve Arjantin saatiyle 2.35'te yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

490683189-18503192344022457-7472

Papa, Kardinal Angelo Scola'nın yakında çıkacak kitabına yazdığı bir önsözde, yaşlanma ve ölme hakkında etkileyici bir mesaj bıraktı. Ölüm kavramı hakkında kullandığı, "Ölüm her şeyin sonu değil, bir şeyin başlangıcıdır." ifadeleri büyük ses getirdi.

1200xauto

İsviçreli bir muhafız, Francis'e maç sonuçları ve San Lorenzo'nun gidişatı hakkında bilgi vermek için masasına notlar bırakıyordu. Papa ise 1990'dan beri televizyon izlemediğini söylemişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkede ünlü meyve suyu markası toplatılıyor! Ülkede ünlü meyve suyu markası toplatılıyor!
Her yıl batıyor! 2050'de sular altında kalacak!Her yıl batıyor! 2050'de sular altında kalacak!

Anahtar Kelimeler:
Papa Francis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Ülkede ünlü meyve suyu markası toplatılıyor!

Ülkede ünlü meyve suyu markası toplatılıyor!

Her yıl batıyor! 2050'de sular altında kalacak!

Her yıl batıyor! 2050'de sular altında kalacak!

Titanik kazasından önce yazmıştı! Rekor fiyata satıldı! Kehanet niteliğinde 10 kelime...

Titanik kazasından önce yazmıştı! Rekor fiyata satıldı! Kehanet niteliğinde 10 kelime...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.