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Papa seçiminde ilginç kural! Kardinallerin o yemekleri yemesi yasak! Verilen yemekleri de beğenmediler...

Vatikan'da Çarşamba günü başlayan Konklav için toplanan kardinaller Sistine Şapeli'nde yeni papayı seçmeye çalışıyor. İki gündür seçim yapamayan Kardinallerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Din insanlarının yemekler beğenemediği ortaya çıktı. Yasaklanan yemekler de merak edildi.

Papa seçiminde ilginç kural! Kardinallerin o yemekleri yemesi yasak! Verilen yemekleri de beğenmediler...
Jale Uslu

Papa Francis'in nisan ayında hayatını kaybetmesinin ardından yeni papayı belirlemek üzere Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali Sistine Şapeli'nde bir araya geldi. İki gündür toplantı yapan Kardinaller, henüz yeni papayı belirleyemedi.

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YEMEKLERİ BEĞENMEDİLER

Bu süreçte Kardinallere dair detaylar merak edildi. The New York Post'un haberine göre, birçok din insanı verilen yemeklerden memnun kalmadı. Azize Martha'nın Evi'nin kafeteryasında spagetti, haşlamış sebzeler, fasulye, soğan, kereviz, havuç gibi malzemelerle yapılan minestrone çorbası ve kuzu şiş yiyen Kardinaller yemeklerden şikayet etti.

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Basına konuşan bazı din adamları kafeteryadaki yemekleri "tatsız tuzsuz makarnalar" ve "su gibi soslar" olarak tarif etti.

O YİYECEKLER DE YASAK!

Konklav süresince Vatikan'ın dışına çıkamayan ve herhangi bir kitle iletişim aracını kullanamayan Kardinallerin yemesinin yasak olduğu bazı yemekler de var. bütün tavuk, içi dolgulu ravioli, üstü kapalı turtalar ve rigatoni kesimli makarna gibi bazı yiyeceklerin tüketilmesi bu süreçte yasak. Bunun nedeni de dış dünyadan herhangi bir mesajın içeri girmesini engellemek.

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Anahtar Kelimeler:
Papa
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