Dünyanın gözü onlardaydı! Vatikan’da ikinci gün bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu!

Vatikan’da yeni papayı belirlemek üzere dün ilk turu yapılan ve sonuç çıkmayan seçimin ikinci günündeki oylamalar bu sabah başladı. Tüm dünyanın gözü bacadan çıkacak dumandaydı fakat ikinci gün de sonuç çıkmadı.

SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

2'nci gün oylamasında yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi. Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti. Vatikan’da bugün yapılan 2'nci gün oylamasında yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi.