Papağan Freddy’nin kâbusu: Silahlı çatışmada yaralandı, kör oldu, yılan soktu, kaçırıldı

4 yıl önce bir silahlı çatışmanın ortasında kalan ve gagasına isabet eden mermi nedeniyle yüzü darbe aldığı için Elm Sokağı karakteri Freddy'ye benzetilen Amazon papağanı, 16 Nisan gecesi Cascavel kentindeki hayvanat bahçesinden silahlı soyguncular tarafından kaçırılmıştı.

Brezilya'da yayımlanan Folha de Sao Paulo gazetesinin haberine göre, Freddy, son 4 yılda "eşi benzeri olmayan" talihsizlikler yaşadı.

Gazeteye göre Freddy, 4 yıl öncesine kadar, uyuşturucu çetesi mensubu olduğu ve kendisine sürekli eziyet etiği öne sürülen sahibiyle yaşıyordu. Polisin çeteyi hedef alan baskınında çatışma çıktı. Freddy gagasının üst kısmından vuruldu. İki gözü arasındaki tüyleri yandı ve görme yeteneğini kaybetti.

Hayvan daha sonra hayvanat bahçesine getirildi. Bu ayın başlarında Freddy'yi bacacağından yılan soktu. Çok kan kaybetmesine rağmen, yılan zehirli olmadığı için hayatta kaldı.

'TALİHSİZLİĞİ KURTULUŞU OLDU'

Freddy daha sonra Cascavel hayvanat bahçesinin bekçisini etkisiz hale getirerek içeri giren 3 silahlı soyguncu tarafından kaçırıldı. Soyguncular Freddy'le birlikte başka bir papağanı da kaçırdı ve bir gaz tüpü çaldı.