Mynet Trend

Papağana alkol içirdiler!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 03.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir alkollü mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Papağana alkol içirdiler!

Görüntülerde sahibinin elinde duran papağana, bir başka kişi tarafından alkollü içecek içirildi. Papağanın bu durumu, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesinin ardından hayvanseverlerin tepkisi sert olurken, olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

AW792251_02

Söz konusu işletmenin açıklamasında “Sosyal medya üzerinde konu olan papağana alkol içirme ile alakalı işletmemizin hiçbir alakası yoktur. Papağan müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach clubımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verildi.

AW792251_03

Didimli hayvanseverler ise sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, yetkililerin bu duruma çare bulup, papağana el konulması çağrısında bulundular.

Öte yandan, işletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunulmasından dolayı polis tarafından şahıslar hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. (İHA)

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
Akli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdiAkli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdi
Kan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktıKan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Didim

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mahalleli şaşkın! İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

Mahalleli şaşkın! İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdi

Akli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdi

Kan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktı

Kan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktı

Terörden temizlendi, moda rüzgarı esti!

Terörden temizlendi, moda rüzgarı esti!

ABD'de Dorian kasırgası yön değiştirdi! İki eyalet tehdit altında!

Tüm tahminler boşa çıktı! Yön değiştirdi!

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.