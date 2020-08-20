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Papatya sözleri: Kalbinizi ısıtacak en güzel papatya sözleri

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Aşkımızı göstermek için bel bağladığımız en güzel yollardan biri de papatyalardır. Duygularınızı aktarmanıza yardımcı olacak birbirinden güzel papatya sözleri hazırladık.

Papatya sözleri: Kalbinizi ısıtacak en güzel papatya sözleri

İçindekiler

  • Papatya Sözleri
  • Papatya Kokulu Sözler
  • Anlamlı Papatya Sözleri

Temiz bir kalp ve masumiyeti ifade eden papatyaları kim sevmez ki? Yeni filizlenen aşkların da sembolü olan papatyalar aynı zamanda saflığın da simgesi. Sevdiklerinize bu duyguları mesaj yoluyla iletmeniz için en güzel papatya sözlerini bir araya getirdik.

Papatya Sözleri

Birçok ünlü kişinin papatya ile ilgili söyledikleri güzel sözler var. İşte okuyanın gönlünde baharlar açtıran sözler.

  • Biz papatya yoluyoruz; seviyor mu, sevmiyor mu diye. Hayat da bizi yoluyor; dayanacak mı, dayanamayacak mı diye. (Paul Aster)

  • Hani fazla su verdiğinde papatyalar ölür ya, işte birisini çok sevince de bırakıp gidermiş. (Cemal Süreyya)

  • Tut ki güneş açtı. Papatyalardan taç yapar mı saçlarımıza? (Oğuz Atay)

  • Hiçbir başarıya papatyalı yollardan ulaşamazsınız. (La Fontaine)

  • Papatyalar açardı yüreğimin kuytu köşelerinde. Seviyor sevmiyor demeler arasından. (Zübeyde Yalçınkaya)

  • Hüzün; yağmayan yağmur altında, antik güzelliklerin olduğu tutkun papatya tarlalarını seher yürüyüşleriyle yalın ayak geçerek beyaz saatler yaşamaktır. (İskender Pala)

  • Hayallerimi sığdırdım bir papatyanın kokusuna.

  • Bu vatanın her karış toprağı bir şehit kanıyla yıkanmıştır. Nasıl olur da bahçelerinde ak zambaklar, beyaz güller, sarı papatyalar yetişiyor? (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

  • İnsanlar sahip olduklarının değerini bilmezler. Güllere koşarken ayaklarının altında ezilen papatyalardan habersizdirler. (Chuck Palahniuk)

  • Papatyalar bizi seviyor, sevmiyor diyerek tüketse idi; beni seviyor, seni sevmiyor diyerek kopartırlardı. (Cemal Süreyya)

  • Sabır, köklerin nasıl yürüdüğünü görebilmek için papatyaları yukarıya çekmeye direniyor! (Neal A. Maxwell)

  • Arzuları sessizdi ama muhteşemdi, yüzlerini güneşe yönlendiren binlerce papatya gibi. (Jeffrey Eugenides)

  • Mutluluk elimizin erişebileceği papatyalardan bir demet yapma sanatıdır. (B. Goddar)

  • Yıldızları ceplerimde tutuyorum, saçlarımda papatya var. Seni şefkatle kalbime sokuyorum ve gittiğim yerlere götürüyorum. (Melody Lee)

  • Sudaki papatyalar, birine vereceğiniz en güzel çiçektir. (Anne Sexton)

  • Papatyalarla hoş geçin, dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek; yolu incitme gönül...(Yunus Emre)

  • Hiç bir papatya zaten senin beni sevdiğini söylemedi. (Oğuz Atay)

  • Papatya ne güzeldir.. Oysa gülün adı çıkmış..

    • Papatya Kokulu Sözler

    Papatya dendiğinde akla doğanın ve güneşin güzelliği gelir. Birbirinden anlamlı en güzel papatya kokulu sözleri sizler için hazırladık.

    • Oysa ki bir demlik papatya çayı çok şeyi halledebilir. (Ali Lidar)

    • Yüreğim kocaman papatya bahçesi, sana gözümün değdiğinden beri. (Ahmet Şahin)

    • Papatyaların olmadığı yerde insanlar yaşayamaz. (Napolyon Bonapart)

    • Yapraklarını kopardığım papatyalardan dün gece özür diledim. Haklısınız dedim, ne sevdiği belli, ne de sevmediği. (Pablo Neruda)

    • Güzel papatyaları, nadir görünüşlü bitkiler verir...(Andre Gide)

    • Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk papatyalar bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan, kalpleri üzen taş oldun. Bir tecrübe et; bir zamanda toprak ol. (Hz. Mevlana)

    • Açsın artık şu papatyalar, gönlüme bir türlü bahar gelmiyor. (C. Usta)

    • Bir papatya içinde dikkatsizce nasıl kaybolabileceğini düşünmek güzel! (Anne Morrow Lindbergh)

    • Yetimler, sudan mahrum papatyalara benzerler. (Raif Necdet Kestelli)

  • Papatyalar suçlanmamalı artık sevmiyor diye. Zaten sevse, ottan böcekten medet umulmazdı herhalde. (Yılmaz Erdoğan)

  • Ben seni hiç üzemem. Papatya çayı yapmak isterim sana, sonra portakal çayı. Ama ben seni hiç üzemem. Deliririm yalnızca. (Lale Müldür)

  • Papatya, bıraktığı gölgeyle çiy damlasını güneşten korur. (William Wordsworth)

  • Zamanını denk getirebilirsen, kuru papatya da değiştirir insanı. Sarı lekeli dize bile insanı başkası yapar. Her şey gözlerimizin o günkü büyüklüğüne bağlı. (Ece Temelkuran)

  • Nasıl mutlu olabilirim ki sen olmadan ben? Papatya olmadan ilkbahar olur mu hiç? (B. Goddar)

  • Hiç bir zaman kızmadı papatya fal bakılmasına yapraklarından. Sevmeyi öğretebilirim belki umuduyla.

  • İhtiyacım olan sadece bir tane daha papatya yaprağının olmasıydı...

    • Anlamlı Papatya Sözleri

    Papatya ile ilgili sözlerin en bilindik olanı seviyor, sevmiyor sözleridir. Bundan dolayı da en güzel aşklara konu olmuştur. İşte sevdiklerinizle paylaşacağınız en anlamlı papatya sözleri.

    • Papatya sulandığı kadar güzeldir, kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadarıyla bir bebektir. Öğrendiğin kadar ancak her şeyi bilirsin. Bunu da sen öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. (Can Yücel)

  • Papatyanın yapraklarıyla hiç uğraşma. Kalabalıkların içinde beni fark et yeter. (Cüneyt Yeter)

  • An gelir, papatyanın o son yaprağında kopar kıyamet. (Diego Espinoza)

  • Yetimler, sudan mahrum papatyalara benzerler. (Raif Necdet Kestelli)

  • Lüzumsuz söylenen sözler yanan bir ateş gibidirler; ağzından o sözü çıkarmamalısın, yoksa kendin yanarsın. Söylenen iyi söz ise akarsu gibidir; aktığı yerde papatyalar açar. (Yusuf Has Hacip)

  • Bahar gelsin de seyredin, Nasıl da süsler o bayırları, Zümrüt gibi olan çayırları, O incecik yüzü gülen , Gelin yüzlü papatyalar. (Tevfik Fikret)

  • Nedamet ateşi olan bir gönülle ve nemli gözler ile tövbe et! Çünkü papatyalar ıslak ve güneşli yerlerde açarlar. (Hz. Mevlana)

  • Yardım, tıpkı masum bir papatya gibidir. Ne kadar taze ise bir o kadar insanları o kadar memnun eder. (Chilon).

  • Sana papatyalardan taç yapayım, Saçların papatya koksun. (Ahmet Batman)

  • Sevdalarım; papatyalara benzeyen, sanadır! (Muammer Erkul)

  • Ben gülleri değil, papatyaları da değil, senin açmanı isterim gönül bağımda. Kır çiçeklerini neylesin ömrüm, tek sen yeşermelisin baharımda. (Behçet Necatigil))

  • Tek ihtiyacım neydi, biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha…(Edip Cansever)
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