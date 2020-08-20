Papatya sözleri: Kalbinizi ısıtacak en güzel papatya sözleri

Temiz bir kalp ve masumiyeti ifade eden papatyaları kim sevmez ki? Yeni filizlenen aşkların da sembolü olan papatyalar aynı zamanda saflığın da simgesi. Sevdiklerinize bu duyguları mesaj yoluyla iletmeniz için en güzel papatya sözlerini bir araya getirdik.

Papatya Sözleri

Birçok ünlü kişinin papatya ile ilgili söyledikleri güzel sözler var. İşte okuyanın gönlünde baharlar açtıran sözler.