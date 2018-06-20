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Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

Uzmanlardan kritik uyarı var sevgili okurlar: "Papatya diye satılan bu otun böcek öldürücü etkisi var. Tüketmeyin,zehirlidir."

Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Ankara Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Ömür Demirezer, aktarlarda ve internet üzerinden satılan 'paptça çayları' hakkında çok ciddi açıklamalarda bulundu.

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Prof. Demirezer, papatyaya çok benzeyen bu çayın gerçekte böcek öldürücü olduğunu açıkladı. Papatya çayı adında satılan bu çayın zehirli olduğunu açıklayan Demirezer, "Bu bitki tarımda haşerelerin öldürülmesinde kullanılıyor" dedi.

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Çocuklarda öldürücü etkiye sahip

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Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Başkanı da olan Demirezer, bu bitkinin hiçbir tıbbi özelliği ve şifası olmadığını vurguluyor. Halkın sağlığıyla oynandığının altını çizen Demirezer açıklamalarına şu şekilde devam etti:

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"Tıbbi papatya dediğimiz Matricaria recutita; üst solunum yolu rahatsızlıklarında ve farenjitte kullanılır. Piyasada papatya çayı diye satılan 'Tanacetum cinerariifolium' bitkisinden elde edilen de, aynı görüntüde. Bunu insanların ayırt etmesi mümkün değil. Bu bitki gerçekte böcek öldürücü etkiye sahip. Özellikle çocuklarda öldürücü etkiye neden oluyor ve bunun papatya çayı olarak kullanılmaması gerekir. Bu konuda önlem alınmalı."

Bu tuzağa düşmemek için sade ve sadece güvendiğiniz yerlerden alışverişinizi yapın çünkü sağlığımız her şeyden daha değerli...

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