İnternetin, sosyal medyanın, televizyonun ve elbette telefonun hayatımıza bu kadar entegre olmasından önce insanlar zaman geçirmek için iskambil kağıtlarıyla ya da ıstakalarla oyunlar oynardı. Teknolojinin getirileriyle bu aslında pek de değişmedi. Hala bir grup arkadaş toplandığımızda "Hadi bir el batak oynayalım" diyebiliyoruz. Hal böyleyken insan kimi zaman batak, king, dost kazığı ya da pis yedili yerine biraz daha farklı bir şeyler oynamak isteyebiliyor. İşte burada devreye papaz kaçtı giriyor. Peki, papaz kaçtı nasıl oynanır, kuralları nedir?

Papaz kaçtı, oynarken zorlanacağınız ancak öğrenirken hiç zorlanmayacağınız oyunlardan biri. Oyun mantığı da kuralları da gayet basit. Ancak oynarken diğer oyuncu elini sizin destenizde gezdirirken sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Eğer biraz da blöf yeteneğiniz varsa papaz kaçtı tam sizlik bir oyun diyebiliriz.

Papaz Kaçtı Nasıl Oynanır?

Papaz kaçtı oyununda amaç elinizdeki kağıtları bitirmek ve adından da anlaşıldığı gibi papazdan kaçmak. Oyun en az iki kişi ile oynanır. En ideal oyuncu sayısı için ise dört ya da altı kişi diyebiliriz. Kişi sayısında bir üst sınır yok. Oyuncu sayısına bağlı olarak deste arttırılabilir. Ancak oyunda kaç deste oynanırsa oynansın tek papaz bulunmalıdır. Yani bir deste ile oynanacaksa destedeki üç papaz çıkartılır, bir tanesi oyuna dahil edilir.