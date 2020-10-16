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Papaz kaçtı nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Herkesin hayatının bir noktasında gerek arkadaşları gerek ailesiyle saatlerce kağıt oyunları oynamışlığı vardır. En popüler kağıt oyunlarından biri de, kağıtlardan ziyade biraz da mimikleri kontrol etmekle ilgili olan papaz kaçtı. Eğer papaz kaçtı nasıl oynanır, kuralları nedir, diye düşünüyorsanız bu yazımız tam size göre. Başlayalım!

Papaz kaçtı nasıl oynanır, kuralları nedir?

İçindekiler

  • Papaz Kaçtı Nasıl Oynanır?
  • Papaz Kaçtı Kuralları Nedir?
  • Papaz Kaçtı Oyununda Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İnternetin, sosyal medyanın, televizyonun ve elbette telefonun hayatımıza bu kadar entegre olmasından önce insanlar zaman geçirmek için iskambil kağıtlarıyla ya da ıstakalarla oyunlar oynardı. Teknolojinin getirileriyle bu aslında pek de değişmedi. Hala bir grup arkadaş toplandığımızda "Hadi bir el batak oynayalım" diyebiliyoruz. Hal böyleyken insan kimi zaman batak, king, dost kazığı ya da pis yedili yerine biraz daha farklı bir şeyler oynamak isteyebiliyor. İşte burada devreye papaz kaçtı giriyor. Peki, papaz kaçtı nasıl oynanır, kuralları nedir?

Papaz kaçtı, oynarken zorlanacağınız ancak öğrenirken hiç zorlanmayacağınız oyunlardan biri. Oyun mantığı da kuralları da gayet basit. Ancak oynarken diğer oyuncu elini sizin destenizde gezdirirken sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Eğer biraz da blöf yeteneğiniz varsa papaz kaçtı tam sizlik bir oyun diyebiliriz.

Papaz Kaçtı Nasıl Oynanır?

Papaz kaçtı oyununda amaç elinizdeki kağıtları bitirmek ve adından da anlaşıldığı gibi papazdan kaçmak. Oyun en az iki kişi ile oynanır. En ideal oyuncu sayısı için ise dört ya da altı kişi diyebiliriz. Kişi sayısında bir üst sınır yok. Oyuncu sayısına bağlı olarak deste arttırılabilir. Ancak oyunda kaç deste oynanırsa oynansın tek papaz bulunmalıdır. Yani bir deste ile oynanacaksa destedeki üç papaz çıkartılır, bir tanesi oyuna dahil edilir.

Kartların dağıtımında ise belirli bir kural yok. Genellikle ise kağıtlar her oyuncuya tek tek dağıtılır. Kağıtları dağıtan kişinin sağından oyun başlar. Oyunun başında ilk oyuncudan itibaren herkes elindeki çiftleri açık biçimde yere koyar. Örneğin eğer elinizde iki tane vale varsa ikisini de açık olarak yere yatırırsınız. Eğer üç tane vale varsa ikisini açar birini elinizde tutarsınız. Eğer dört tane varsa yine hepsini yere yatırabilirsiniz.

Kart dağıtımı ve ardından çiftlerin yere açılması bitince oyun oynanmaya başlanır. Kartları dağıtan oyuncunun yanındaki oyuncu dağıtan oyuncudan bir kart çeker. Eğer çektiği kart elindeki destedeki bir kartla eşleşiyor ise çifti yine açık bir biçimde yere yatırır. Eğer eşleşme olmuyorsa sıra diğer oyuncuya geçer. Bu şekilde her oyuncu solundaki oyuncudan kart çeker sağındakine kart verir.

Oyunun sonunda papazın çifti olmadığı için papaz bir kişide kalır ve elinde papaz kalan kişi kaybeder.

Oyuna dair bir iki ufak tüyo verelim. Oyunda elinize papaz geldiğinde ya da papazı sizden çektiklerinde çok fazla mimik göstermemelisiniz. Ayrıca sizden kart çekileceği zaman elinizde papaz olsun olmasın her defasında kartları karıştırmak da karşınızdaki oyuncunun aklını karıştırır.

Papaz Kaçtı Kuralları Nedir?

  • Oyunda kaç deste olursa olsun bir tane papaz oyuna dahil edilir.

  • Eldeki çift kartlar herkesin görebileceği şekilde yere açılır.

  • Oyunun sona ermesi için elinde tek papaz kalan oyuncu dışında herkesin kartlarının bitmiş olması gerekir.

Papaz Kaçtı Oyununda Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Papaz kaçtı oyunu oldukça basit ama heyecanı yüksek iskambil oyunlarından biri. Puanlamasında ise birkaç farklı yöntem var.

  • İlk yöntemde her oyunun sonunda elinde papaz kalan kişi oyundan çıkarılır. Son kalan iki oyuncudan kazanan oyuncu, tüm oyunu kazanmış sayılır.

  • İkinci yöntemde her oyunun sonunda elinde papaz kalan oyuncunun hanesine eksi bir puan yazılır. Belirlenen sayıya (örneğin eksi beş ya da eksi yedi) bir oyuncu ulaşınca oyun bitmiş sayılır ve geri kalan oyuncuların puanlarına göre sıralama yapılır.

  • Üçüncü yöntemde ise yine her oyunun sonunda elinde papaz kalan oyuncunun hanesine eksi bir yazılır. Bir oyun sayısı belirlenir ve bu oyun sayısına gelindiğinde oyuncular arasında elinde en az papaz kalandan en çok papaz kalana kadar sıralama yapılır.
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