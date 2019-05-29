YEMEK

Papaz yahnisi tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Et yemeklerinin şahı olan papaz yahnisi, Kırklareli yöresinin en lezzetli ana yemeklerindendir. Papaz yahnisi tarifi, soğan yahnisi olarak da bilinmektedir. Papaz yahnisi tarihçesi de oldukça ilgi çekicidir. İşte yemeğin tarifinden, tarihine kadar tüm detayları sizler için geliyor...

Papaz yahnisi tarifi

Papaz yahnisi soğan ve et sevenler için oldukça kıymetli bir yemektir. Osmanlı Dönemi'nden bu yana mutfağımızda pişirdiğimiz papaz yahnisi aslında birçok kültürü de içinde barındırır. Enfes bir ana yemek olan papaz yahnisinin tarihi birçok kişi tarafından bilinmiyor...

Papaz yahnisi tarihçesi

Papaz yahnisi tarifi Ermeni, Gürcü, Rum ve Osmanlı kültürlerini içinde barındırır. Rivayete göre Ermeni papaz hasta olan komşusuna soğan ve balıktan yemek hazırlayıp ziyarete gitmiş. Komşu, bu yemeği yedikten sonra iyileşmiş ve bu tarifi Ermeni komşusundan öğrenmek istemiş. Komşu, bir din görevlisiymiş ve bunun sonucunda yemeğin adı papaz yahnisi olarak kalmış.

Ermeni mutfağından esinlendiğimiz bu yemek, o dönemlerde balık, sığır eti gibi hayvansal ürünler kullanılarak pişirilirmiş. Bizler yemeği sahiplendikten sonra yapımında birkaç değişiklik meydana gelmiş. Yemeğe şarap yerine sirke eklenmiş, zamanla sirkenin yerini de domates almıştır. Günümüzde papaz yahnisi arpacık soğan, salça, kırmızı et ve çeşitli sebzeler kullanılarak hazırlanır.

Papaz yahnisi tarifi malzemeleri

Yarım kg kuzu kuşbaşı
Bir kase arpacık soğanı
5 adet sarımsak
100 gr tereyağı
5 bardak su
Salça
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet küp şeker
1 çay kaşığı karabiber

Papaz yahnisi yapılışı

Bu tarif için düdüklü tencere kullanmanızı öneriyoruz.
Tencerede tereyağını eritin ve etleri suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun.
Ardından soğanları ve sarımsakları ilave edin. Soğanlar pembeleşene kadar etlerle birlikte kavurmaya devam edin.
Et ve soğanlar kavrulduktan sonra salçayı da ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.
5 bardak suyu, sirketi ve tüm baharatları tencereye koyun.
Yemeği kısık ateşte yarım saat boyunca pişirin.
Afiyet olsun...


PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
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