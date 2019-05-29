Papaz yahnisi soğan ve et sevenler için oldukça kıymetli bir yemektir. Osmanlı Dönemi'nden bu yana mutfağımızda pişirdiğimiz papaz yahnisi aslında birçok kültürü de içinde barındırır. Enfes bir ana yemek olan papaz yahnisinin tarihi birçok kişi tarafından bilinmiyor...

Papaz yahnisi tarihçesi

Papaz yahnisi tarifi Ermeni, Gürcü, Rum ve Osmanlı kültürlerini içinde barındırır. Rivayete göre Ermeni papaz hasta olan komşusuna soğan ve balıktan yemek hazırlayıp ziyarete gitmiş. Komşu, bu yemeği yedikten sonra iyileşmiş ve bu tarifi Ermeni komşusundan öğrenmek istemiş. Komşu, bir din görevlisiymiş ve bunun sonucunda yemeğin adı papaz yahnisi olarak kalmış.

Ermeni mutfağından esinlendiğimiz bu yemek, o dönemlerde balık, sığır eti gibi hayvansal ürünler kullanılarak pişirilirmiş. Bizler yemeği sahiplendikten sonra yapımında birkaç değişiklik meydana gelmiş. Yemeğe şarap yerine sirke eklenmiş, zamanla sirkenin yerini de domates almıştır. Günümüzde papaz yahnisi arpacık soğan, salça, kırmızı et ve çeşitli sebzeler kullanılarak hazırlanır.