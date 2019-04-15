Din adamının karısı güzellik yarışmasına katıldı, ortalık karıştı

Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde bir kilise papazı olan Sergiya Zotov'un eşi Oksana Zotov şehirde düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı.

Mart ayında internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra 31 Mart'ta yarışmada boy gösteren Oksana Zotov elemeleri geçerek finale yükseldi. Fakat Zotov'un yarışma fotoğrafları haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden yayılınca Rusya'da yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Papaz Sergiya Zotov'un karısının yarışmaya katılım sağladığının anlaşılması üzerine şehirde yaşayanlar karısının yarışmaya katılmasına izin veren papaz Zotov'u sert bir şekilde eleştirmeye başladı. Zotov ailesine karşı başlatılan eleştiriler tüm Rusya'da ana konu haline geldi. Haber siteleri papaz eşlerinin özel yaşamlarına dikkat etmesi veya özgür olması konusunda anketler yaptı.

EŞİM YARIŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİ, TATİLE TÜRKİYE'YE GİDECEĞİZ

Yaşanan tartışmalar üzerine bir Rus gazetesine açıklama yapan Papaz Sergiya Zotov karısına sahip çıkarak, "Eşim yarışmaya internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra davet gelince yarışmaya katılmaktan vazgeçti. Fakat organizatörler yarışmaya katılım konusunda ısrarcı oldu. Ben Oksana ile 15 yıl önce tanıştım. 2 çocuğumuz var ve ayrılmayı hiç düşünmedik. Olumsuz eleştiriler yapanlar uygar anneleri hayal edemeyenlerdir. Eşim hakkında tatile gittiği söyleniyor. Eşim hiçbir yere gitmedi. Eşim ile birlikte ya Rusya içinde ya Türkiye'de veya Mısır'da tatil yaparak dinlenmek istiyoruz" dedi.