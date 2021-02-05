Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

ABD'nin Oklomaha eyaletinde yaşayan Melody Rose Gravitt adlı bir kadın tasarruf yapmak için ücretsiz dağıtılan gazete ve broşürleri tuvalet kağıdı olarak kullanıyor.

Melody: "Bir rulo tuvalet kağıdı alamayacağımdan değil. Buna ihtiyacım yok, ihtiyacımız yok." dedi. Daha da kötüsü, Gravitt ailesi kendilerini gazete ile sildikten sonra, aynı suyla ellerini yıkıyorlar.

TÜM AİLE AYNI SUDA YIKANIYOR

Aşırı Pintiler (Extreme Cheapskates) programına katılan Melody Rose Gravitt, tasarruf yapmak için sadece tuvalet kağıtlarından değil başka şeylerden de inanılmaz şekilde kısıtlamalar yaptığını anlattı.

Melody, "Su ve elektrikten tasarruf etmek için soğuk su kullanıyoruz ve tüm aile aynı suda banyo yapıyor. Sırasıyla kocam banyo yapıyor, sonra ben, sonra Brandon, sonra da Ronnie. Bu durum bize çok para kazandırıyor."

