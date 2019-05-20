Para isteyen karısını ısırdı!

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma G.(21), 1.5 yıl önce fırın ustalığı yapan Çağdaş G. (28) ile ikinci evliliğini yaptı. Genç kadın ilk evliliğinden 3 yaşındaki oğlu ile birlikte eşiyle yaşamaya başladı.
KOCASINDAN PARA İSTEDİ
Fatma G. sabah kalktığında evin ihtiyaçlarını gidermek için kocasından para istedi. Ancak kocası para vermedi. Bu nedenle çift arasında tartışma çıktı. Kadın para vermemesi durumunda boşanacağını söyledi.
ÇIĞLIKLARINI KOMŞULARI DUYDU
Koca bunun üzerine sinirlenerek eline aldığı bıçakla kadının kollarını çizdi. Daha sonrada sinirini alamayarak kadının ellerini ısırıp darp etti. Kadının çağlıkları üzerine eve gelen komşuları durumu polise bildirdi.
Polis eve gelince kocayı gözaltına alıp kadını da hastaneye götürdü. Kadının yarası hafif olduğu için tedavisinin ardından taburcu oldu. Kadın daha sonrada adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildi.
Kocası Çağdaş G. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
(İHA)
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