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Para kazanmanın yolunu böyle buldu! Ayaklarının fotoğrafını satıyor, haftada kazandığı para...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Para kazanmanın yolunu böyle buldu! Ayaklarının fotoğrafını satıyor, haftada kazandığı para...

Myaa-May Thompson adındaki İngiliz kadın, ayaklarının fotoğraflarını dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına satıyor ve haftada yaklaşık 800 sterlin kazanıyor.

İngiltere Leicester'de yaşayan Myaa-May Thompson, doğum iznindeyken sektör değiştirmeye karar verdi ve pazarlamacı olarak çalıştığı işinden istifa ederek ayak fetişleri sayesinde para kazanmaya başladı.

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Thompson, abonelik sitelerinde ayaklarının fotoğraflarını satarak haftada 800 sterlin kazanıyor. Leicester'da 11 aylık kızıyla birlikte yaşayan Myaa-May şöyle diyor: 'Ayak parmaklarımın ucuna süsler takıp sallıyorum ve buna hayranlarım bayılıyor. Diğerleri benden ayak tırnaklarımı kırmızıya boyamamı istiyor. Bunun onların streslerini atma yolları olduğunu anlıyorum. İnsanları ayaklarım gibi heyecanlandırıyorum. Noel için fazladan para kazanmanın güvenli bir yolu. Bekar bir anne olarak benim için harika. Bir yıl önce bana bunu yapmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sorsaydın, dehşete kapılırdım ama olabileceğim en iyi anne olmak istedim ve evden yapabileceğim bir işe ihtiyacım vardı. Bu yüzden şimdi işimi kızımın programına göre yapıyorum. O uyurken fotoğraf çekiyorum.'

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Thompson şöyle devam ediyor: 'Artık ucuza internetten taytlar, file çoraplar, çorap paketleri ve oje satın alıyorum.'

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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TAKİPÇİSİ VAR!

Myaa-May, 50 abonesinin İrlanda, ABD, Avustralya, Afrika ve Asya dahil İngilizlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından geldiğini söylüyor. Ekliyor: 'Tüm müşterilerim farklı. Bazıları cerrahlar, yargıçlar, avukatlar veya mühendislerden oluşuyor. Birçoğu evli ve çocuklu ve partnerleriyle ayak takıntıları hakkında konuşmaktan çok korktuklarını söylüyor.'

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