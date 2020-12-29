Para kazanmanın yolunu böyle buldu! Ayaklarının fotoğrafını satıyor, haftada kazandığı para...

İngiltere Leicester'de yaşayan Myaa-May Thompson, doğum iznindeyken sektör değiştirmeye karar verdi ve pazarlamacı olarak çalıştığı işinden istifa ederek ayak fetişleri sayesinde para kazanmaya başladı.

Thompson, abonelik sitelerinde ayaklarının fotoğraflarını satarak haftada 800 sterlin kazanıyor. Leicester'da 11 aylık kızıyla birlikte yaşayan Myaa-May şöyle diyor: 'Ayak parmaklarımın ucuna süsler takıp sallıyorum ve buna hayranlarım bayılıyor. Diğerleri benden ayak tırnaklarımı kırmızıya boyamamı istiyor. Bunun onların streslerini atma yolları olduğunu anlıyorum. İnsanları ayaklarım gibi heyecanlandırıyorum. Noel için fazladan para kazanmanın güvenli bir yolu. Bekar bir anne olarak benim için harika. Bir yıl önce bana bunu yapmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sorsaydın, dehşete kapılırdım ama olabileceğim en iyi anne olmak istedim ve evden yapabileceğim bir işe ihtiyacım vardı. Bu yüzden şimdi işimi kızımın programına göre yapıyorum. O uyurken fotoğraf çekiyorum.'

Thompson şöyle devam ediyor: 'Artık ucuza internetten taytlar, file çoraplar, çorap paketleri ve oje satın alıyorum.'