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Paradise Hills filminden ilk fragman yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 17.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Emma Roberts ve Milla Jovovich ikilisinin başrolleri paylaştığı Paradise Hills’den ilk fragman yayınlandı.

Paradise Hills filminden ilk fragman yayınlandı

Dünya prömiyerini bu yıl Sundance Film Festivali’nde yapan Paradise Hills, İspanyol modacı ve fotoğrafçı Alice Waddington’ın bol ödüllü kısa filmi Disco Inferno’dan sonra çektiği ilk uzun metraj filmi. Bu filmi kendisinin genç versiyonuna ithaf ettiğini paylaşan genç yönetmen, bilim kurgu hikayelerini çok seven ama asla kendisine benzer bir karakteri başrolde göremeyen genç haline bir aşk mektubu olduğunu da açıkladı. Moda dünyasında çalışmanın getirdiği estetiği beyaz perdeye başarıyla aktarmış gözüken Waddington, filmde Uma isimli baş karakterin babasının ölümünden sonra sahip oldukları aile şirketini en büyük düşmanları olan Son Prescott’a satmasını anlatıyor.

Waddington, filmin senaryosunu Nacho Vigalondo ile birlikte kaleme almış. Emma Roberts veMilla Jovovich’in başrolde yer aldığı filme Baby Driver’dan Eiza Gonzalez, Ocean’s 8 filmindeki performansı ve müzisyen kimliğiyle tanıdığımız Awkwafina ve Bird Box oyuncularından Danielle Macdonald eşlik ediyor.

ABD’de 1 Kasım’da vizyona girecek filmin ülkemiz için belirlenmiş bir tarihi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emma Roberts Milla Jovovich Paradise Hills

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