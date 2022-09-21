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Paralı arkadaş arayan Bahar Candan'dan skandal sözler! "Sahibelik yapıyor"

21.09.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, cüretkar pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Paralı arkadaş aramasıyla uzun bir süre konuşulmuştu. Bir YouTube programına konuk olan Candan, skandal sözleriyle duyanların ağzını açık bıraktı.

Paralı arkadaş arayan Bahar Candan'dan skandal sözler! "Sahibelik yapıyor"

Sosyal medyadan, paralı arkadaş aradığına dair paylaşımıyla uzun süre konuşulan Bahar Candan, konuk olarak katıldığı bir programdaki skandal ifadeleriyle duyanları şaşkına çevirdi. Yalan makine bağlanan Candan'ın açıklamaları için, "Sahibelikten bahsediyor", "Resmen sahibelik yapıyor" denildi.

BAHAR CANDAN DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bir YouTube programına konuk olan Candan, önceki ilişkilerinde aldattığını itiraf ederken lezbiyenlik söylemleriyle de dikkat çekti.

Bahar Candan'dan skandal sözler!

Lezbiyen olmadığını söyleyen Candan, "O çok kadersiz bir açıklama oldu. Ben Dubai'deydim ve orada eşcinsel bir hanımefendi benim yanımda aşağılandı. Ben de erkeklere sinirimden onların yanında olmak istedim ve öyle hissetmeden hissettim dedim. Yalan kelimesini yakıştırmam kendime ancak öyle duygularım yok. Tamamen erkekler..." diye konuştu.

Bahar Candan'dan skandal sözler!

300 dolara arkadaş tuttuğunu ancak Dubai'ye gittiğinde fiyatların arttığını söyleyen Candan, tuttuğu arkadaşların onun için her şeyi olmak istediğini belirterek, "Önümde eğilip masa olanlar var." diyerek şoke etti.

Bahar Candan'dan skandal sözler!

Candan'ın bu sözlerini duyanlar, "Sahibelikten bahsediyor", "Resmen sahibelik yapıyor" yorumları yaptı.

Bahar Candan'dan skandal sözler!

Bahar Candan'dan skandal sözler!

Bahar Candan'dan skandal sözler!


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