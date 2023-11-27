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Paramparça nasıl yazılır? Paramparça ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.11.2023 19:37 | Son Güncelleme:
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Bir sözcüğün pekiştirmeli kelimeler kategorisine dahil olması durumunda nasıl yazılması gerektiğini belirleyen kurallar mevcuttur. Bu kurallar sayesinde paramparça gibi pekiştirmeli sözcüklerin doğru yazılışları kolaylıkla hatırlanabilir. Parça sözcüğünün pekiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bu kelimenin nasıl yazıldığı TDK tarafından hazırlanan kaynaklar sayesinde kısa sürede öğrenilir. Dolayısıyla paramparça doğru yazılışının bitişik mi ayrı mı olduğu kısa ve net bir şekilde açıklanmalıdır.

Türkçede pekiştirmeli sözcükler olarak adlandırılan pek çok ifade mevcuttur. Bu ifadeler sıfat veya zarf görevinde kullanılırken günlük yaşamda sıklıkla sesletilir. Paramparça da hem bir nesnenin parçalanması hem de duygusal anlamda kötü hisler yaşanması durumunda kullanılan bir pekiştirmeli sözcüktür. Dolayısıyla paramparça kelimesinin pekiştirme kısmı ile temel kısmının birbirine bitişik mi ayrı mı yazıldığı üzerine açıklama yapılmalıdır. Böylelikle Türk Dil Kurumu tarafından onaylanan paramparça yazımının nasıl olduğu kolaylıkla keşfedilebilir.

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Paramparça nasıl yazılır?

Sıfat veya zarf görevinde kullanılan pek çok pekiştirmeli sözcük mevcuttur. Bunlardan biri olan paramparça da günlük yaşamda özellikle duygusal bağlamda yaygın olarak kullanılır. Buna ek olarak bir nesnenin çok fazla parçaya ayrılması durumunda da bu sözcüğün kullanıldığı görülebilir. Şarkı sözlerinden şiirlere, günlük yaşamdaki konuşmalardan özlü sözlere varan pek çok metinde rastlanan paramparça sözcüğü pekiştirmeli kelimeler kategorisine dahildir. Bu sözcüğün türü ise sıfat olarak belirtilebilir. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü kapsamında pek çok parçaya ayrılmış, parça parça olmuş şeklinde tanımlanan bu kelimenin nasıl yazılması gerektiği yaygın olarak araştırılır. Nitekim bu kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı merak konusudur.

"Paramparça ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt bulmaya çalışan kişilere bu kelimenin bitişik bir şekilde yazılmasının doğru olduğu söylenmelidir. Yani paramparça kelimesi bir bütün halinde yazılmalı iken bu ifadenin içerdiği parça sözcüğü param kısmından ayrılmamalıdır. Bu bağlamda "Paramparça bitişik mi yazılır?" sorusunun doğru yanıtının ise "evet" olduğu hatırlatılabilir. Nitekim TDK'ye göre pekiştirmeli sözcüklerin her biri bitişik şekilde yazılmalıdır. Bu bilgiler dikkate alındığında ise doğru ve hatalı olan paramparça yazımı aşağıdaki gibi sunulabilir:

  • Paramparça (doğru yazılışı)
  • Param parça (yanlış yazılışı)
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Paramparça TDK'ye göre bitişik mi yazılır?

Paramparça kelimesi parça sözcüğünün pekiştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu ifade pekiştirmeli sözcükler arasında sıralanır. Pekiştirmeli sözcükler ise TDK'ye göre mutlaka bitişik şekilde yazılmalıdır. Bu da paramparça doğru yazılışı hakkında yapılması gereken temel açıklamanın ilgili sözcüğün bitişik şekilde yazıldığının hatırlatılması olduğunu destekleyen bir bilgidir. İncelenen bu sözcüğün cümle içerisindeki kullanımını keşfetmek isteyen kişiler ise aşağıdaki örneklere göz atabilir:

  • Bana söylediğin o sözlerden sonra kalbim paramparça oldu.
  • Paramparça olan hayallerimi bir daha hangi hevesle yeniden kuracağım!
  • Yere düşürdüğüm tabak adeta paramparça olarak her tarafa dağıldı.
  • Yeni satın aldığım kupam kargo paketinin içerisinde paramparça olmuş.
  • Bir daha benim sevdiğim kişilere laf söylediğini duyarsam senin kalbini paramparça ederim!
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