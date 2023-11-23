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Namıdiğer nasıl yazılır? Namıdiğer ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.11.2023 20:49 | Son Güncelleme:
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Yabancı kökenli bir sözcük olup Türkçeye ödünçlenirken ses değişmesine uğrayan namıdiğerin nasıl yazıldığı merak konusudur. Çünkü bu ifadenin iki ayrı sözcüğü içerdiği görülür. Buna bağlı olarak namıdiğer kelimesinin TDK onaylı doğru yazılışı sıklıkla araştırılır. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumu güncel sözlüğündeki gösterimi incelendiği takdirde ise namıdiğer doğru kullanımı ve iki ayrı tanımı üzerine net bilgiler aktarılması mümkündür.

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılmasına rağmen nasıl yazılması gerektiği hakkında bilgi eksikliği yaşanan ifadeler arasında namıdiğer öne çıkar. Bu sözcüğün öteki adı ile ve diğer bir deyişle gibi anlamlarda kullanıldığı bilinir. Buna ek olarak bir zarf sözcüğü olduğu belirtilebilen namıdiğer TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki bilgiler çerçevesinde incelenebilir. Bu sayede namıdiğer kelimesinin bitişik mi ayrı mı yazılmadı gerektiği ile söz edilen ifadenin hangi dilden Türkçeye ödünçlendiğinin açıklanması kolaylaşır.

Namıdiğer nasıl yazılır?

Türkçeye Farsçadan ödünçlenen sözcüklerden biri olan namıdiğer günlük yaşamda hem yazılı hem de sözlü dilde sıklıkla kullanılır. Bu sözcüğün türünün zarf olarak belirtildiği görülür. TDK güncel çevrim içi sözlüğünde iki ayrı tanımı bulunan bu zarf sözcüğünün doğru yazılışı yaygın olarak araştırılır. Çünkü 4 seslemden oluşan bu kelimenin iki ayrı sözcüğü içerdiği söylenebilir. Dolayısıyla Farsça kökenli bu sözcüğe yönelik olarak genellikle “Namıdiğer bitişik mi yazılır?” sorusuna yanıt arandığı belirtilmelidir.

Bu sözcüğün doğru yazılışının incelenmesi için ise en güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu'na başvurulmalıdır. Söz edilen kaynağa göz atıldığı takdirde “Namıdiğer ayrı mı yazılır?” sorusunun hayır şeklinde yanıtlanması gerektiği anlaşılabilir. Bu bağlamda doğru ve hatalı olan namıdiğer yazımı ise aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

  • Namıdiğer (doğru yazılışı)
  • Namı diğer (hatalı kullanımı)
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Namıdiğer bitişik mi yazılır?

Farsça kökenli bir zarf sözcüğü olan namıdiğer TDK kurallarına göre mutlaka bitişik olarak yazılmalıdır. Diğer bir deyişle, öteki adı ile gibi tanımları mevcut olan bu kelimenin TDK tarafından onaylanan doğru yazılışı bitişik şekildedir. Nitekim bu sözcüğün Farsça nam ve diğer kelimelerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulduğu söylenmelidir. Nam ve diğer sözcüklerinin arasına ı sesinin getirilmesiyle Türkçeye ödünçlenen bu kelime ayrı olarak yazılmamalıdır. Namıdiğer doğru yazılışı hakkında sunulan bu bilgilerin pekiştirilmesini sağlayacak olan cümle örnekleri ise şu şekildedir:

  • Namıdiğer Osman Bey zamanında pek çok esnafın işini bozan kötü niyetli bir insandı!
  • Farabi, yani namıdiğer Muallim-i Sani Orta Çağ İslam aydınları arasında yer alır.
  • Rembrandt, namıdiğer ışığın ve gölgenin ustası özellikle otoportreleri ile bir döneme damga vurmuş sanatçılar arasındadır.
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