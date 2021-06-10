Paranız cebinizde kalsın: Yaz keyfini zehir eden sinek ve böcekleri doğal yöntemlerle uzaklaştırmak mümkün!

Türk kültüründe misafir ağırlamanın önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz, ama söz konusu davetsizce gelen sinek ve böcekler olduğunda pek misafirperver olamadığımızın farkındayız. Her mevsim olsalar da özellikle yaz aylarında evinize ortak olmaya çalışan bu hayvanları balkonunuzdan veya bahçenizden uzaklaştırmak için çeşitli yollar arıyor olabilirsiniz. İşte bu noktada doğal yöntemler ile tanışmanızın zamanı geldi de geçiyor!
LİMON OTU
Cıtronella adıyla da bilinen limon otu, gelenek haline gelmiş kullanımı ile sivrisinek ve karasinekleri uzaklaştırmak için oldukça güçlü bir etkiye sahip. Tütsü halinde kullanılabileceğiniz limon otu sayesinde evinize ya da bahçenizde rahat bir ortam oluşturabilirsiniz. Eğer tütsü yakmaktan hoşlanmıyorsanız mum halini tercih ederek evinizin çeşitli bölgelerine yerleştirebilirsiniz.
LİMON VE KARANFİL
Başta temizlik olmak üzere birçok yerde kullanılan limon da sineklerden kurtulmanın yolları arasında yer alır. Güçlü bir etkiye sahip olan limonu iki parçaya bölün ve içerisine karanfil yerleştirin. Böylece sinekleri kendinizden uzaklaştırabilir ve temiz havanın keyfini çıkarabilirsiniz.
BİBERİYE
Yemeklere lezzet vermek için kattığınız biberiyeyi bu sefer böceklerden kurtulmak için kullanabilirsiniz. Biberiye hem size hem de bahçenizde veya balkonunuzda bulunan meyve ve sebzelere musallat olan zararlı böcekleri uzaklaştırır. Dilerseniz kurutulmuş biberiyeyi yarım saat boyunca kaynatabilir, süzdükten ve soğuduktan sonra sprey şişelere koyabilirsiniz. Böylece evin dışarısındayken de biberiyenin etkisinden faydalanabilirsiniz.
MALT SİRKE
Sineklerden arındırılmış bir alan yaratmanın en güçlü yollarından biri de malt sirke! Koyu bir kıvamda olan malt sirkenin bir miktarını ocakta kaynatın. Ardından bir kabın içerisine alarak sineklerin yoğun olduğu yere yerleştirin. Kısa süre içerisinde sinekleri uzaklaştırdığını göreceksiniz.
NANE
Hem yiyeceklere hem de içeceklere eşsiz bir aroma katan nane, aynı zamanda böcekleri uzak tutan doğal yöntemlerden biri. Özellikle karınca ve farelerin hoşlanmadığı bu bitkiyi kapınızın ve camlarınızın önüne yerleştirebilirsiniz.
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