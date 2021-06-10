Paranız cebinizde kalsın: Yaz keyfini zehir eden sinek ve böcekleri doğal yöntemlerle uzaklaştırmak mümkün!

Türk kültüründe misafir ağırlamanın önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz, ama söz konusu davetsizce gelen sinek ve böcekler olduğunda pek misafirperver olamadığımızın farkındayız. Her mevsim olsalar da özellikle yaz aylarında evinize ortak olmaya çalışan bu hayvanları balkonunuzdan veya bahçenizden uzaklaştırmak için çeşitli yollar arıyor olabilirsiniz. İşte bu noktada doğal yöntemler ile tanışmanızın zamanı geldi de geçiyor!

LİMON OTU

Cıtronella adıyla da bilinen limon otu, gelenek haline gelmiş kullanımı ile sivrisinek ve karasinekleri uzaklaştırmak için oldukça güçlü bir etkiye sahip. Tütsü halinde kullanılabileceğiniz limon otu sayesinde evinize ya da bahçenizde rahat bir ortam oluşturabilirsiniz. Eğer tütsü yakmaktan hoşlanmıyorsanız mum halini tercih ederek evinizin çeşitli bölgelerine yerleştirebilirsiniz.

LİMON VE KARANFİL

Başta temizlik olmak üzere birçok yerde kullanılan limon da sineklerden kurtulmanın yolları arasında yer alır. Güçlü bir etkiye sahip olan limonu iki parçaya bölün ve içerisine karanfil yerleştirin. Böylece sinekleri kendinizden uzaklaştırabilir ve temiz havanın keyfini çıkarabilirsiniz.