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  4. Paranormal olay mı başka bir şey mi? Antalya'da duyan geldi, herkes mazgalın etrafına toplanıp ürkütücü sesi duymaya çalıştı

Paranormal olay mı başka bir şey mi? Antalya'da duyan geldi, herkes mazgalın etrafına toplanıp ürkütücü sesi duymaya çalıştı

11.01.2025 11:46
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 11:46
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Kepez’de bir piknik, korku dolu bir deneyime dönüştü! Güneş Mahallesi’nde kanalizasyon mazgalından gelen erkek çocuk sesi, herkesi dehşete düşürdü. Sesin kaynağı bulunamayınca, geriye tek soru kaldı: Paranormal bir olay mı, yoksa gizemli başka bir şey mi?

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki çimenlikte dün saat 17.30 sıralarında ailesiyle piknik yapan Hamdiye Çelik, refüj üzerindeki kanalizasyon mazgalından 'çocuk sesi' geldiğini duydu.

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TÜM HATTI TARADILAR

'Kim var orada, polise haber vereceğim' dedikten sonra bir daha sesi duyamayan Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri, mazgalı keserek kanalizasyon hattına girdi. Hattı tarayan ekipler, herhangi birine rastlamayınca aramayı sonlandırdı.

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''Polisi arayacağım' diyince ses kesildi"

İhbarı yapan Hamdiye Çelik, "Mazgaldan ses duydum. Bize cevap vermedi, bağırdı. 'Kim var orada' diye seslendik. 'Polisi arayacağım' dedim, ses kesildi. 4-5 defa bağırdık çocuğa. Erkek çocuk sesiydi. Buradan birisi daha geçiyordu, o da duydu sesi" dedi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
kanalizasyon piknik korku mazgal
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