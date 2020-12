Parasite yine zirvede! Guardian seçti: 2020'nin en iyi filmleri

Guardian'ın film eleştirmenleri 2020 yılında İngiltere'de en beğenilen filmleri seçti. Birinci sırada bu yıl İngiltere'deki sinemalarda gösterimi devam etmiş olan ve vizyona girdiğinde gündemi belirleyen Güney Kore yapımı Parasite 2020'nin en iyi filmleri arasında ilk sırayı aldı.

Gazetenin İngiltere edisyonu ülkede yılın çok konuşulan ve beğenilen filmlerinin yer aldığı 2020'nin en iyi filmleri listesi hazırladı. Listenin zirvesinde Oscar’da En İyi Film ödülünü alarak tarih yazan Parasite filmi yer alırken, Cannes film festivalinden En İyi Senaryo ödülüne layık görülen Portrait of a Lady on Fire filmi de yer aldı.

İşte The Guardina’a göre 2020'nin en iyi filmleri

1- Parasite

2-Soul

3-Clemency

4-Collective

5-Portrait of a Lady on Fire

6-Rocks

7-Saint Maud

8-The Assistant

9-Mank

10-Never Rarely Sometimes Always