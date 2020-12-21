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Tahmin ettiğiniz gibi değil! Netflix’te 2020'de en çok hangi yapımlar izlendi?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.12.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Tahmin ettiğiniz gibi değil! Netflix’te 2020'de en çok hangi yapımlar izlendi?

Koronavirüs salgınının dünyayı etkilediği 2020 yılında sinema salonlarının kapalı olması dijital platformların yükselişini hızlandırdı. Karşınızda Netflix’te 2020'de en çok izlenen yapımlar.

Koronavirüs salgınının hız kesmediği 2020 yılı içerisinde istatistiklere bakıldığında dizi ve filmlerle, video internet içeriklerinin izlenme sayısında geçen yıla kıyasla büyük bir artış söz konusu.

Genel itibarıyla bakıldığında 2019'a oranla İngilizce dışında dil kullanılan yapımlara olan ilgi yaklaşık yüzde 50 oranında artmış durumda.

2020 yılında Netflix’te en çok izlenen yapımlar arasında reality şovların yükselişi gözle görünür bir şekilde fark edilmekte. Filmler sıralamasında ise animasyon yapımlar hem aksiyon hem de dramaları sollayarak liderliğe oturmuş durumda.

Netflix'in 2020'de en çok izlenen ilk 3 yapımından ilk 2'si animasyon filmler olan Despicable Me ve son yıllarda oldukça popüler olan atari oyunu The Angry Birds'ü konu alan serinin ikinci filmi The Angry Birds Movie 2 adlı yapımlar oldu.

Nisan ortasında Netflix platformuna giren Despicable tam 83 gün boyunca en çok izlenen 10 yapım arasında yer aldı.

Polonya yapımı 365 Days ise, Netflix'te yayınlanan, anadili İngilizce olmayan ve en çok ilgi gören film oldu.

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2020 yılında Netflix'te en çok izlenen 10 yapım (Film, belgesel, reality şov karışık liste)

2020'nin en çok izlenen Netflix yapımı Amerika Birleşik Devletleri'nde evlerinde kaplan besleyen insanların bu hayvanlarla olan maceralarını konu alan "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" adlı reality şov programı oldu.

  • Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Reality)
  • Money Heist 4. Sezon- La Casa de Papel Season 4 (Aksiyon-Polisiye)
  • Locke & Key (Drama)
  • Space Force (Komedi)
  • Outer Banks (Drama)
  • Love Is Blind (Reality şov)
  • The Queen's Gambit (Drama)
  • Never Have I Ever (Romantik-komedi)
  • Ratched (Drama)
  • The Circle (Reality)
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2020 yılında Netflix'te en çok izlenen 10 film

  • Despicable Me
  • The Angry Birds Movie 2
  • 365 Days
  • Spenser Confidential
  • The Wrong Missy
  • Extraction
  • Angel Has Fallen
  • The Willoughbys
  • The Lorax
  • The Old Guard


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