Paraşüt yaparken uçak çarptı! Burnu bile kanamadan kurtuldu

Çiğdem Berfin Sevinç

Avusturya Alpleri’nde paraşütle süzülen 44 yaşındaki bir kadın, havada küçük bir uçağın paraşütüne çarpmasıyla büyük bir tehlike atlattı. Paraşütü parçalanan kadın, yedek paraşütü açarak düşüşü kontrol altına aldı ve kazayı yara almadan kurtuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

44 yaşındaki Avusturyalı bir kadın, paraşütüyle havada süzüldüğü sırada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini paylaştı.

Videoda kadının Avusturya Alpleri üzerinde süzüldüğü sırada uzaktan motor sesi geldiği ve çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak, paraşütü parçaladı.

Kaza sonrası hızla düşüşe geçen kadın, acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yetkililer kadının ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada uçağın pervanesinin paraşüte ciddi zarar verdiği bildirildi. Yetkililer "Deneyimli paraşütçü yedek paraşütünü açarak kurtuldu" dedi.

Kazadaki kadının adı açıklanmasa da "Sabrina" adlı bir kadın, kaza görüntülerini sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştı. Kadın paylaşımında "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

