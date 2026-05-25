Paraşüt yaparken uçak çarptı! Burnu bile kanamadan kurtuldu

44 yaşındaki Avusturyalı bir kadın, paraşütüyle havada süzüldüğü sırada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini paylaştı.

Videoda kadının Avusturya Alpleri üzerinde süzüldüğü sırada uzaktan motor sesi geldiği ve çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak, paraşütü parçaladı.

Kaza sonrası hızla düşüşe geçen kadın, acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yetkililer kadının ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını açıkladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Yapılan açıklamada uçağın pervanesinin paraşüte ciddi zarar verdiği bildirildi. Yetkililer "Deneyimli paraşütçü yedek paraşütünü açarak kurtuldu" dedi.

Kazadaki kadının adı açıklanmasa da "Sabrina" adlı bir kadın, kaza görüntülerini sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştı. Kadın paylaşımında "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı.