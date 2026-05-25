Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Gallup tarafından yayımlanan 2024 Global Emotions Raporu’nda dünyanın en sinirli ülkeleri sıralandı. 100 ülkenin değerlendirildiği araştırmada Türkiye zirveyi zorladı.

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gallup, ülkelerin duygu durumlarını analiz ettiği 2024 Global Emotions Raporu’nu yayımladı. Ekonomik koşullar, günlük yaşam zorlukları ve toplumların genel ruh hali dikkate alınarak hazırlanan araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Rapora göre dünyanın en sinirli ülkesi Lübnan olurken, Türkiye listenin ikinci sırasında yer aldı. Türkiye’yi sırasıyla Ermenistan, Irak ve Afganistan takip etti.

Araştırmada ayrıca El Salvador’un olumlu duyguların en yoğun yaşandığı ülke olarak öne çıktığı ve dünyanın en mutlu toplumlarından biri seçildiği belirtildi.

Raporda ülkelerin ekonomik şartları, yaşam standartları, stres düzeyi ve günlük yaşam koşullarının toplumların duygu durumları üzerinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Araştırmaya göre dünyanın en sinirli 10 ülkesi şöyle sıralandı:

  1. Lübnan
  2. Türkiye
  3. Ermenistan
  4. Irak
  5. Afganistan
  6. Ürdün
  7. Mali
  8. Sierra Leone
  9. Ekvator Ginesi
  10. Nijerya

Raporda ayrıca yoğun şehirleşme, stresli yaşam koşulları, çevresel faktörler ve sosyal yaşamın zayıflaması gibi unsurların toplumların ruh hali üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekildi.

Doğayla bağın güçlendirilmesi, sosyal ilişkilerin artırılması ve daha yaşanabilir şehirler oluşturulmasının toplum psikolojisine olumlu katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

