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Paraşütçü böyle yere çakıldı!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
HABER  | 28.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan bir genç, inişe geçtiği sırada yere çakılarak yaralandı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İskenderun ilçesi Amanos Dağı eteklerinden atlayış yapan Erdoğan Yarlılar (24), şehir merkezinde bulunan Atatürk anıtı alanına inmek istedi.

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Paraşütüyle inişe geçen Yarlılar, bir anda paraşütün kontrolünü kaybederek yere çakılıp yaralandı.

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Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan Yarlılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Erdoğan Yarlılar'ın yere çakıldığı an ise o esnada meydanda buluan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun paraşüt kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
üff..fena..çanağı çatlatmıştır..geçmiş olsun
Yani gülsekmi ağlasakmi bilemedim..
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