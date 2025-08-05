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Paraşütle atlayan CEO hayatını kaybetti! Arkadaşını dizi çarptı son atlayışı oldu

Brezilya'da bir telekomünikasyon şirketinin CEO'su olan 44 yaşındaki Thomas Britis, paraşütle atladığı sırada hayatını kaybetti.

Paraşütle atlayan CEO hayatını kaybetti! Arkadaşını dizi çarptı son atlayışı oldu

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Boituva Ulusal Paraşüt Merkezi'nde cumartesi günü bir telekomünikasyon şirketinin CEO'su 44 yaşındaki Thomas Britis, geçirdiği kazayla hayatını kaybetti.

Paraşütle atlayan CEO hayatını kaybetti! Arkadaşını dizi çarptı son atlayışı oldu 1

ARKADAŞININ DİZİ BAŞINA ÇARPTI

Paraşüt merkezinde arkadaşlarıyla bindiği uçaktan sırtlarında paraşütlerle atladılar. Ancak atlayış sırasında bir arkadaşı, dizini Britis'in başına çarptı.

Paraşütle atlayan CEO hayatını kaybetti! Arkadaşını dizi çarptı son atlayışı oldu 2

Her iki arkadaş da paraşütlerini açmalarına rağmen Britis aldığı darbe sonucunda kontrolünü kaybederek iniş bölgesinin dışındaki bir tarlaya düştü. Ağır yaralı olarak Sao Luis Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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