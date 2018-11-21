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Turistin paraşütü açılmayınca 90 metreden yere çakıldı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turist, paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı.

Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti.

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