Turistin paraşütü açılmayınca 90 metreden yere çakıldı

Para\u015f\u00fct, turistin zemine \u00e7arpmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131l\u0131rken, ya\u015fanan deh\u015fet anlar\u0131 b\u00f6lgedeki turistler taraf\u0131ndan kaydedildi.\nAyn\u0131 b\u00f6lgede, 2013 y\u0131l\u0131n\u0131n Temmuz ay\u0131nda da benzeri bir olay ya\u015fanm\u0131\u015f, 29 ya\u015f\u0131nda bir \u0130sve\u00e7li turist hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamad\u0131Erkek arkada\u015f\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc, cesedini pi\u015firip i\u015f\u00e7ilere ikram ettiPamela Anderson'a 'belden a\u015fa\u011f\u0131' sald\u0131r\u0131
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