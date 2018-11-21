Turistin paraşütü açılmayınca 90 metreden yere çakıldı

Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti.

